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Liseliler atık yağları toplayıp, sabun yaptılar

#Dünyanın Yağını Eritiyoruz#Ertuğrul Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Şerafettin Özaydın
Liseliler atık yağları toplayıp, sabun yaptılar

Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘Dünyanın Yağını Eritiyoruz’ projesi kapsamında Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından vatandaşlardan toplanan atık bitkisel yağlar, sabun haline getiriliyor.

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Proje kapsamında hem atık yağların geri dönüşümü sağlanıyor hem de öğrenciler geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 litre yağ toplayan öğrenciler, bin sabun üretti.

‘ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE ÜRETİYOR’
Lisenin biyoloji öğretmeni Şerafettin Özaydın da şunları söyledi: "Öğrencilerimizde doğa bilincini oluşturmak, atık yağların değerlendirilmesi amacı ile proje kapsamında ilçemizdeki kızartma sonucu evlerde oluşan atık yağların değerlendirilmesi daha ziyade toprağa karışmasını önleyerek çevre temizliğine katkı sunmak amacıyla atık yağları sabuna dönüştürüyoruz. Daha sonra da oluşan sabunları paketleyerek öğrencilerimize broşürlerle beraber, yağları lavaboya neden dökmemeliyiz, kızartma yağları doğaya niçin zarar veriyor, konularında bilgilendirme yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz bunun farkındalığına varıyor hem de geri dönüşüm olarak sabun yapıyoruz. 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre suyu kirletebiliyor. Bunun önüne geçmek için çalışıyoruz."

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‘ÖĞRENCİLERDE ÇEVRE FARKINDALIĞI OLUŞTURUYORUZ’
Üretilen sabunların öğrencilere hediye olarak verildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Öğrencilerimiz vatandaşlardan topladıkları atık yağları biyoloji ve kimya derslerinde öğretmenlerinin öncülüğünde sabun haline getiriyorlar. Bu sabunlar daha sonra öğrencilerimize hediye olarak veriyoruz. Amacımız, doğaya sahip çıkmak, öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak ve atık yağların doğaya verdiği zararları en aza indirmek amacıyla projemiz kapsamında bin adet sabun elde ettik. Gerçekten çok güzel bir proje ve öğrencilerimizde de farkındalık oluşturan bir projemiz dedi.

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#Dünyanın Yağını Eritiyoruz#Ertuğrul Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Şerafettin Özaydın

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