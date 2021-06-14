Liseli kodlama şampiyonları belli oldu

Festivalde bu yı Türkiye’nin çeşitli illerinden çevrim içi olarak katılan toplamda 48 takım ve 196 katılımcı yarıştı. Etkinliğin ilk yarısında farklı konularda çalıştaylar düzenlenirken, ikinci yarısında kodlama takımları beş saat süren yarışmada birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) öğrencileri tarafından hazırlanan problemleri çözmeye çalıştı.

Festivalin sonunda Zonguldak Fen Lisesi’nden Ahmet Kaan Avcı ve Robert Koleji’nden Yusuf Onur Üşümez’den oluşan “TRqsTree” takımı üçüncü, İzmir Fen Lisesi’nden Alperen Tupurtu ve Hüsnü Arkca’dan oluşan “Accepted” takımı ikinci, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Olcay Oransoy ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden Cengiz Eray Aslan’dan oluşan “0x25” takımı birinci oldu.

HERKESE AÇIK ÇALIŞTAYLAR

CodeFest 2021’de üniversite eğitim görevlileri ve sektör uzmanları çeşitli konularda çalıştaylar yapıldı. Bu yıl diğer yıllara ek olarak, CodeFest’in mimarları olan eski mezunlar Yunus Aydın, Kaya Alptürer, Ege Demir ve Kaan Türkmen birbirinden başarılı çalıştaylar yaparak öğrencilerle buluştu. Çalıştaylara, yarışmaya katılmayan öğrenciler ve öğretmenler de davet edildi.

Bu yıl çalıştaylarda Tolga Can - Computational Geometry, Kaya Alptürer ve Yunus Aydın - Turing ve Makineleri, Sinan Kalkan - Cognition, Learning and Robotics, Kaan Türkmen - Cyber Security, Ege Demir - Yapay Zeka Tadım Turu, Meryem Boğa - Project Cycle Management sunumlarını yaptı.