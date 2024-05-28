Liseli ‘Halhal’ ekibi 23 yıl sonra yeniden bir arada

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İstanbul’daki Cibali Lisesi’nin 2001 yılındaki 11-C öğrencileri, mezuniyet öncesi Belgrad Ormanı’nda bir piknik düzenlemişti. Öğrencilerden Erdem Alpsoy, Yasemin Gündoğdu, Türker Datlıcak, Mustafa Özgal, Dilek Gezici Nak ve Merve Akyüz bu piknikte bir video çekmişlerdi. Piknikte çektikleri videoda Erdem Alpsoy önde Halhal şarkısıyla Barış Manço taklidi yaparken arkadada bulunan arkadaşları da şarkıya danslarla eşlik ediyordu. Mezuniyet sonrası gruptaki herkes farklı yerlere ve hayatlara dağıldı. Çektikleri video ise yıllarca Erdem Alpsoy ve kameranın sahibi olan Yasemin Gündoğdu’da anı olarak kaldı. Yıllar sonra gençlik anısı olan videoyu yeniden izleyen Erdem Alpsoy arkadaşlarını yeniden bir araya toplamaya karar verdi. 23 yıl sonra aynı ekiple aynı klibi çeken ve şimdi Kağıthane Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hem müzik öğretmenliği hem vekaleten müdürlük yapan Alpsoy ilk klibin hikayesini şöyle anlattı:

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“Barış Manço sevgim hayranlık boyutundaydı. Ayna karşısında onun hareketlerini taklit etmeye çalışırdım. Defterime bir şeyler karalayacaksam, o hep uzun saçlı bıyıklı bir adam olurdu. ‘Baba Bizi Eversene’ filmindeki şarkı ve figürleri ayna karşısında çok iyi taklit ederdim. Kar yağdığında herkes kardan adam yaparken ben ise ‘Barış Manço’ yapardım. Ses rengimin benzerliğinden ve bu ilgimden dolayı bana sınıfta Erdem yerine ‘Barış’ derlerdi. Derslerde Barış Manço şarkısı söylememi isterlerdi. Hatta mezuniyet sonrası yıllıkta arkadaşlarım; ‘Sınıfımızın Barış Ağabeyi’ yazmışlardı.23 Nisan 2001’de sınıfça Belgrad Ormanı’nda bir piknik organize ettik. Yanımızda kamera olunca biz de hevesle her şeyi kaydettik. O anlardan biri de her zaman yaptığımız gibi Barış Manço şarkısı söylediğimiz andı. Video bir tek kameranın sahibi arkadaşım Yasemin’de ve bende vardı. Birbirimizden sosyal medya aracılığıyla haberdardık ama sık görüşemiyorduk. İki hafta önce Barış Manço sevenlerin buluştuğu, ‘İZManço’ isimli bir sosyal platforma videomuzu izlemeleri için gönderdim. Sayfa ve daha sonra internet siteleri videoyu paylaştı. O paylaşımdan sonra telefonum hayatımda hiç çalmadığı kadar çaldı. Şaşkınlık yaşadım. Videodaki arkadaşlarıma yıllar sonra ulaşıp bir araya gelmeyi, aynı videoyu tekrar çekmeyi teklif ettim. Onlar da büyük heyecanla kabul ettiler.

63 YAŞIMIZDA YİNE ÇEKEBİLİRİZ

23 yıl sonra ilk kez bu klip sayesinde bir araya geldik. Buluştuğumuzda, araya hiç yıllar girmemiş gibiydi. Bazı dostlukların yaşanmışlıkların karşısında zaman da duramıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bundan 23 yıl sonra, ‘63 yaşına geldiğimizde neden aynı videoyu çekmeyelim?’ diye düşünüyoruz.”

YENİDEN BİR ARADA OLMAK HEYECAN VERİCİ

Pikniğe götürdüğü kamerayla o anların ölümsüzleşmesini sağlayan ve şu an bir özel okulda sınıf öğretmenliği yapan Yasemin Gündoğdu eski arkadaşlarını yeniden görmenin ve 23 yıl önceki klibi yeniden çekmelerinin heyecan verici olduğunu anlatırken grubun diğer üyeleri Türker Datlıcak, Dilek Gezici Nak ve Mustafa Özgal da yeniden bir araya gelmekten heyecan duyduklarını anlattılar.

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MANÇO HAYATA YENİDEN Mİ DÖNDÜ?