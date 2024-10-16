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Taksim MeydanÄ±'nda bir araya gelip Grand Pera'ya yÃ¼rÃ¼yen Frida Kahlo makyajlÄ± ve kostÃ¼mlÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri yerli ve yabancÄ± turistler ilgiyle izledi. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali kapsamÄ±nda sanatseverlerle buluÅŸan sergiyi gezen Ã¶ÄŸrenciler, sergideki eserleri inceleyerek, fotoÄŸraflar Ã§ekti.

â€˜Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°ZDEN GELEN BÃœTÃœN FÄ°KÄ°RLERE AÃ‡IÄžIZâ€™

Alaeddin YavaÅŸÃ§a GÃ¼zel Sanatlar Lisesi Ã¶ÄŸretmeni Beyza YÄ±lmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerle bÃ¼tÃ¼n sanatÃ§Ä±larÄ±n eserleri Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Ã¶zellikle yakÄ±n dÃ¶nem sanatÃ§Ä±larÄ± Ã¶ÄŸrencilerin iyi bildiÄŸini sÃ¶yledi.

Frida Kahlo sergisine bÃ¶yle bir konseptle gelmenin daha faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aktaran YÄ±lmaz, "Frida Kahlo'nun yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± ve eserlerini bugÃ¼ne getirmek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yolda Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler yaÅŸadÄ±k. Onlar da Ã§ok hevesli ve heyecanlÄ±ydÄ±. Hepsi Ã§ok gÃ¼zel hazÄ±rlandÄ±" dedi.

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Sergiyi bu konseptle ziyaret etmenin Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir anÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu olayÄ±n zihinlerinde Ã§ok gÃ¼zel yer edineceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Hepsi zaten bir sanatÃ§Ä± adayÄ± olarak buna hazÄ±r. BugÃ¼n biz Frida Kahlo olduk. Bizim iÃ§in her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zel ilerledi. OnlarÄ±n hayatÄ±nda da Ã§ok gÃ¼zel anÄ±lar biriktireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–ÄŸrencilerimizden gelen bÃ¼tÃ¼n fikirlere aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n fikirleri ve yaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ± geliÅŸtikÃ§e ilerleyebiliyoruz. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda, Ã¶ÄŸrencilerimizle Ã§ok gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."

â€˜Ä°NÅžALLAH BÄ°R GÃœN ONUN GÄ°BÄ° BÄ°R SANATÃ‡I OLURUMâ€™

Ã–ÄŸrencilerden Ezel SarÄ±Ã§oban, Kahlo'yu â€˜Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, renk, sevgi ve aÅŸkâ€™ kelimeleriyle tanÄ±mlayarak, "Frida bence aÅŸkÄ± ve sevgiyi temsil ediyor. Buraya geldiÄŸimde Frida'nÄ±n insanÄ± daha mutlu, daha Ã¶zgÃ¼r hissettiren, enerji veren ve yaÅŸamÄ±n zorluklarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden bir insan olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. HayatÄ±n zorluklarÄ±na katlanmÄ±ÅŸ, bir bacaÄŸÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve 30'dan fazla ameliyat geÃ§irmiÅŸ bir insan" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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California Helin Akcan, Frida Kahlo'nun Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve baÅŸarÄ±lÄ± bir sanatÃ§Ä±yÄ± temsil ettiÄŸi iÃ§in gururlu hissettiÄŸini, sergiyi de Ã§ok beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi.

Asel Karahan, sergiyi Ã§ok heyecan verici bulduÄŸunu aktararak, "AlanÄ±nda Ã¶ncÃ¼ isimleri tanÄ±mak Ã§ok gÃ¼zel hissettiriyor. Daha yeni bilgiler, kiÅŸiler ve tarzlar Ã¶ÄŸrenmek, bizim hayal gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve ufkumuzu daha Ã§ok aÃ§Ä±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Leylan DeÄŸirmenci de Kahlo'nun sanata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendiÄŸini vurgulayarak, "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±m bÃ¶yle bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in. Ä°nÅŸallah bir gÃ¼n onun gibi bir sanatÃ§Ä± olurum" ifadelerini kullandÄ±.

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Duru Ã‡etin ise her sanatÃ§Ä± adayÄ±nÄ±n Frida Kahlo'yu Ã¶rnek alabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Biz Ã¶zellikle Frida gibi giyinerek onu daha Ã§ok benimsedik. Bu da onun gÃ¶zÃ¼nden, resimlerine, sanata ve hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zÄ± geliÅŸtirdi. Ã‡ok gÃ¼zel tepkiler aldÄ±k. FotoÄŸraflarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ektiler, bize hayranlÄ±k duydular. Bu da Ã§ok hoÅŸtu. Bence insanlar bunu bireysel de gerÃ§ekleÅŸtirebilir."

MeksikalÄ± ressam Frida Kahlo'nun kiÅŸisel gÃ¼nlÃ¼klerinden esinlenerek hazÄ±rlanan fiziksel ve dijital sergi, 26 Ekim'e kadar gÃ¶rÃ¼lebilecek.