Liseli Berkan gitar yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek

Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 9’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barkan Canbolat, bu yıl çevrimiçi düzenlenen 2020 Altamira Hong Kong Gitar Yarışmasında ilk 20 finalist arasında kalmayı başardı. Uluslararası gitar yarışmasına dünyanın dört bir yanından toplam 17 ülkeden 50 genç katıldı. Canbolat, 12-18 yaş kategorisinde; ABD, Avusturya, ispanya, Meksika, Çin, Tayland, Portekiz, İrlanda ve daha birçok ülkeden gitaristlerinin katılığı elemede, ilk 20 finalist arasına girerek finale kaldı. Barkan Canbolat, 8 Temmuz’da çevrimiçi canlı yapılacak finalde Türkiye’yi temsil edecek.