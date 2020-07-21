Liselere giriş maratonu: Veliler ve öğrenciler tercih telaşında

KORONA TEDBİRLERİ

İstanbul’un gözde okullarından Kabataş Erkek Lisesi’ni görmek için İstanbul’un yanı sıra Antalya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bilecik, Isparta’dan gelenler de vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler sınıflara alınmadı. Geniş bir alanda bilgilendirme yapıldı. Şehir dışından gelenlerin en çok sorduğu soru pansiyon oldu. Kabataş Erkek Lisesi bu yıl Almanca bölümüne 68, İngilizce bölümüne 136 öğrenci kabul edecek. Okul iki alana da geçen yıl en yüksek 0.01’lik, en düşük 0.11’lik yüzdelik dilimden öğrenci aldı.

MASKE ZORUNLU

Cağaloğlu Anadolu Lisesi bu yıl 204 öğrenci alacak. Lise geçen yıl en yüksek 0.06’lık yüzdelik dilimden öğrenci alırken, okula en son giren öğrencinin yüzdelik dilimi 0.34 oldu. Okula gelen veli ve öğrencilerin girişte ateşleri ölçülüyor. Girişte herkesin maskeli olması zorunlu. Görevliler sosyal mesafe kuralına uyularak bilgilendirme yapıyor. Ardından küçük gruplar halinde okul binası ve bahçesi gezdirilerek adayların soruları cevaplandırılıyor.

ONLİNE TANITIM

Gözde okullardan İstanbul Erkek Lisesi bu yıl 180 öğrenci kabul edecek. Geçen yıl en yüksek 0.01’lik yüzdelik dilimden öğrenci alan okula en son giren öğrencinin yüzdelik dilimiyse 0.06 idi. Koronavirüs salgını nedeniyle okulun tanıtımları bu yıl online yapılıyor. Okula öğrenci ya da veliler alınmıyor.

YÜZDELİK DİLİMİ 0.01

Galatasaray Lisesi bu yıl 100 öğrenci alacak. En yüksek puanlı okulların başında gelen liseye geçen yıl sadece 0.01’lik yüzdelik dilimden öğrenciler girebilmişti. Çapa Fen Lisesi’nin kontenjanı ise 170. Okul geçen yıl en yüksek 0.01’lik, en düşük 0.25’lik dilimden öğrenci kabul etti. Vefa Lisesi 204 öğrenci alacak. Lise geçen yıl en yüksek 0.32, en düşük 1.26’lık yüzdelik dilimden öğrenci aldı. Pertevniyal Lisesi ise 238 öğrenci alacak.

SINAVLI OKUL KONTENJANI 213 BİN 128

Sınavla öğrenci alacak okullar arasında Anadolu, fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları yer alıyor. Türkiye genelinde 1856 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, geçen yıl sınavla öğrenci alan okulların 139 bin 120 olan kapasitesi, bu yıl yaklaşık yüzde 53 arttırılarak 213 bin 128 oldu. Bu yıl, Anadolu liselerine 71 bin 494, fen liselerine 46 bin 710, sosyal bilimler liselerine 12 bin 846, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 8, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 40 bin 70 kontenjan ayrıldı.

NASIL TERCİH YAPILACAK

Adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan, yerel yerleştirme ile öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Tercih yapmayanlara sınavla öğrenci alan ya da pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Tercih ekranındaki ‘yeşil’ renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; ‘mavi’ renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; ‘kırmızı’ renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Öğrenciler yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Aynı okul türünden yani Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ile Anadolu imam hatip liselerinden en fazla üçünü seçebilecek.

Pansiyonlu okullardan en fazla beş tercih yapılabilecek.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.