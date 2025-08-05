Liselere Geçiş Sınavı’nda yerleşme oranı yüzde 94.3 oldu

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Bu yıl 8’inci sınıfı bitiren 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, 14–24 Temmuz tarihleri arasında sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme kapsamında tercih yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; tercihler sonucunda sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için ayrılan 200 bin 25 kontenjandan 191 bin 159’u doldu. Böylece bu alanda yerleştirme oranı yüzde 95.57 olarak gerçekleşti. Yerel yerleştirme kapsamında yapılan tercihlerde ise öğrencilerin yüzde 95.01’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Ayrıca yerel yerleştirmede bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine, yüzde 90.72’si ilk beş tercihi içinde yer alan bir okula yerleşti. Bu yıl LGS’nin genel yerleşme oranı yüzde 94.3 olarak belirlendi.

719 ŞAMPİYON 50 OKULDA

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2025 LGS verilerine göre öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı da dikkat çekti. Öğrencilerin yüzde 92.22’sinin kendi illerindeki okullara yerleştiği açıklandı. Tam puan alan 719 adayın yüzde 40.56’sı, yüzde 5’lik dilimdeki adayların ise yüzde 88.07’si kendi ilindeki okullara yerleşti. Bu yıl LGS’de tam puan alan öğrenciler 28 farklı ildeki 50 okulu seçti. Yüzde 5’lik dilimdeki öğrenciler, 81 ildeki 775 okula, yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki bin 144 farklı okula yerleşti.

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NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler için nakil başvuruları da başladı. Bu yıl da nakiller iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Dün başlayan ilk nakil başvuruları 6 Ağustos’a kadar alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos’ta ilan edilecek. İkinci nakil başvuru süreci ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılıp sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanacak. Başvurular, herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek.

EĞİTİM UZMANI SALİM ÜNSAL: FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ DOLDU

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“Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri kontenjanlarının tamamını doldurdu. Türkiye genelindeki 533 Anadolu Lisesi’nin 7’sinde 143 kontenjan boşluğu oluştu. Toplam 837 Anadolu İmam Hatip Lisesi programına tercih yapıldı. Bunlardan 601’i kontenjanlarının tamamını doldururken 236’sında boşluklar oluştu. Anadolu İmam Hatip Liseleri’ndeki boş kontenjan sayısı toplamı ise 3 bin 825 oldu. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde ise tercihe açık 1.213 bölümün 921’i kontenjanının tamamını doldurmayı başarırken 294 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 4 bin 898 boşluk oluştu. Okul sayısının az olduğu illerde yerleşme sonuçları daha farklı. Ancak genel olarak beklenenin dışında bir durum yok. Başarı dilimleri öğrencileri yanıltmadı. Tam puan alan öğrenciler de daha geniş bir alana dağıldı.”