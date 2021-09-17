Liselerden ekonomiye 300 milyon TL

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Millî Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini, artırmaya devam ediyor. Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda yüzde 100 artarak 2020 yılında 503 milyon 197 bin 847 lira oldu.

COVID-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen 2021 yılında da artış eğilimi devam ediyor. 2021 yılının ilk 8 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 300 milyon liraya ulaştı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Mesleki eğitimdeki dönüşümde önceliğin eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu belirterek atılan adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretimin kapasitesinin artırılması olduğunu” söyledi.

Bakan Özer, yeni hedeflerini şöyle açıkladı: “2021 yılı için daha büyük bir artış hedefliyoruz. Süreç, planlamalarımıza ve takvimimize göre işliyor. Üretim portföyünde önemli değişikliklere gittik. Bu yıl artan üretim kapasitesini, mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün belirlediği liselerde mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini de artık meslek liselerimizde üretiyoruz. Bu bağlamda 2021 yılı sonunda 2020 yılına göre üretimde ciddi bir artış bekliyoruz.”

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EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DEN

2021 yılının ilk 8 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirten Özer, “Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimden İstanbul’da 38 milyon 645 bin, Ankara’da 31 milyon 698 bin ve İzmir’de 14 milyon 940 bin liralık gelir elde edildi” dedi.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİNCİ

Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında 9 milyon 488 bin lira ile İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 122 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 milyon 206 bin liralık üretimle üçüncü oldu.