Liselerde sınav maratonu başladı

Okullarda uzun bir aradan sonra ilk kez hareketlilik vardı. Tüm kademeler sınav için okullarının yolunu tuttu. Sınıflar ikiye bölünerek dersliklere alındı. Her sınıf günde art arda iki sınava giriyor. Sabah saat 9’da 9’uncu sınıflarla başla başlayan sınav maratonu, 10, 11 ve 12’nci sınıflarla devam ediyor. Bir sınıfın sınavı bitmeden diğer sınıflar okula alınmıyor. Öğrencilerin çoğu, aylar sonra yeniden okula gelmenin heyecanı içinde olsa da sınavlar konusunda umutsuzdu. Online eğitimden istedikleri verimi alamadıklarını ifade eden gençler, yüz yüze eğitimde aldıkları notlara ulaşamayacaklarını düşünüyorlar.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava giren öğrenciler şunları söyledi:

NOTLARIMIZ DÜŞECEK ENDİŞESİ

Nurseli Yeşilyurt (11’inci sınıf öğrencisi): Edebiyatla felsefe sınavımız vardı. Yüz yüze eğitimin olduğu dönemde hem sınava daha iyi hazırlanıyordum hem de okul sorumluluğunu daha fazla üstleniyordum. Çoğu öğrenci canlı derse de girmiyor zaten. Biraz boşluğa düştük bu dönemde. Üniversitelerdeki sınavlar bile uzaktan olurken bizim sınavlarımız neden yüz yüze oluyor anlayamıyorum. Yüz yüze eğitimde olduğu kadar verimli ders işleyemedik. Eskiye nazaran kesin çok daha düşük puanlar alacağız. Ne kadar hocalar sınav sorularında yardımcı olacaklarını söylese de konulara tam hâkim değiliz. Edebiyatım önceden 80-90 civarıydı ama şimdi 60-70 seviyelerine düşer.

Ecem Açıkel (12’inci sınıf öğrencisi): Şu dönemde sınava gitmek çok kötü. Daha girmeden kötü geçek gibi hissediyorum. Eğitimi online olan dersin sınavının yüz yüze girmesi çok mantıksız. 50 ve üstü bekliyorum ama çok da umudum yok kendimden.

SINAV İPTALİNİ İSTEMEYENLER DE VAR

Tuana Demir (11’inci sınıf öğrencisi): Hocalar aslında yardımcı oluyor. Çalışma soruları attılar. Sınavların ertelenmesi gerekmiyordu. Çalışanın yapabileceğini düşünüyorum. Ders konularını takip ediyordum zaten hocalar da kolay sormaya çalışıyor. Bir endişem yok.

Habire Yahşi Anadolu Lisesi öğrencileri ise şunları söyledi:

KONULAR KARIŞTI

Nil Çakıcı (12’inci sınıf öğrencisi): Fizik ve Fransızca sınavına girdik. Normalinden daha kolay sorulmuştu sorular. Fransızca da zaten önceden söylenmişti soruların ağırlıklı olarak nerelerden çıkacağı. Çok zorlanmadım. Üniversiteye hazırlanıyoruz ve araya sınavların girmesi bizi sıkıştırdı açıkçası. Konular çok karıştı. Biraz gerginim o yüzden. Online olarak görüyoruz dersleri. Fizik zaten zor bir ders ve öğretmenlerde uzaktan eğitim konusunda tecrübeli değiller. Anlamamız çok güç yani. O yüzden iyi bir not alabileceğimi düşünmüyorum.

Bedirhan Akkuş (12’inci sınıf öğrencisi): Benim sınavım ortalama geçti. 80 bekliyorum. Online eğitimde zorlandığımız için kendi başımıza hazırlanmak zorunda kaldık. Sınavların olmasını ben de istemezdim ama olacaksa da şimdi olmalıydı. Daha sonra yapılmasındansa şimdi olması daha iyi çünkü zaman ilerledikçe konular karışacak.

SINAVA GİRMEYENLER İÇİN TELAFİ HAFTASI

Sınava belli bir rahatsızlık sebebiyle giremeyecek olanlar durumu ailesi tarafından yazılan bir dilekçeyle okula bildirmek zorunda. Aksi taktirde sınavda zayıf almış sayılacak. Sınavlar bir afta içerisinde tamamlanmaya çalışılacak. Önümüzdeki hafta okullarda telafi sınavları yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI 16 NİSAN’A KADAR

Okullarda birinci dönem sınavları tamamlandıktan hemen sonra ikinci dönem sınav telaşı başlayacak. İkinci dönemin birinci sınavları da 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.