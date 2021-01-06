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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Liselerde bu dönem karne yok

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
Liselerde bu dönem karne yok
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, “Şu ana kadar yapılmış varsa sınav veya performans notları e-Okul’a işlenecek. Ancak lise öğrencilerine bu dönem karne verilmeyecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ilk dönem puanlamalarının sınava göre değil derse katılım ve performansa göre verileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘karneleri elden vermek istiyoruz’ dese de şartlar buna müsaade etmedi. Bu dönem dijital karne olacağı söylendi. Ancak dijital karne sadece ilköğretim için geçerli. Liseler 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun ilk dönemi karne almayacak. Hürriyet’e konuşan Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete sınavlar ve karnelerle ilgili şunları söyledi:

Liselerde bu dönem karne yok

“Bugüne kadar yapılamamış sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda, 15 Şubat 2021 tarihinden sonra gerçekleştirilecek. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanlar e-Okul sistemine işlenecek. Şu anda öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40’ı sınavlarını tamamlamış durumda. İkinci dönem şartlar müsait olduğunda diğerleri de tamamlanacak. Yani bir sınav notu tamamlandığında dönem tamamlama işlemi gerçekleşecek. O yüzden liseliler bu dönem karne almayacaklar.”

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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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