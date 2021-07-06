Liseler arası bilim yarışması sonuçlandı

“Yaşama Değer Kat” temasıyla düzenlenen ve 500 öğrencinin 365 proje ile katıldığı yarışmanın bu yılki birincisi, Sera Beyaz Sineği (Trialeurodes vaporariorum) ile Biyoteknik Mücadelede Kullanılan Sarı Tuzakların Etkisinin Artırılması projesiyle TED Antalya Koleji Özel Lisesi’nden Aleyna Elmas ve Hanife Karatop oldu. İkincilik ödülünü Down Sendromunun Non-İnvaziv ve Prenatal Teşhisi için Yeni Bir Bakış projesiyle İzmir Özel Ege Lisesi’nden Duru Dikbaş ve Nisan Kaynar aldı. Üçüncülüğü ise Keçi Sütü ve Yapay Örümcek İpeği ile Yapay Deri Eldesi ve Organlardaki Dış Zar Tabaka İçin Kullanımının Araştırılması projesiyle İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi’nden Elif Tunç aldı.

Bayer Özel Ödülü’ne ise Güneş Enerjisi Depolayan Hibrit Sistem “Solarjen” projesiyle İstanbul Özel Enka Lisesi’nden Derin Algül sahip oldu.