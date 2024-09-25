Liseden sonra üniversiteye bir yıl daha hazırlanmak neden önemli?

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Gençler, sınava girdikleri ilk yıl istedikleri puan ve sıralamayı elde edemediklerinde ya da kendilerini üniversite için hazır hissetmediklerinde mezuna kalmayı tercih edebiliyor. Bu süre zarfında da sınava hem akademik hem de psikolojik olarak yeniden hazırlanabiliyorlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, mezuna kalmanın bazen önemli ve gerekli olduğunu belirterek bu süreyi doğru bir şekilde değerlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gökçe, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında mezuna kalanların üniversiteye nasıl hazırlanması gerektiğini madde madde sıralıyor.

Prof. Dr. Erten Gökçe’nin yazısını okumak için tıklayın.