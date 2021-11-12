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Lisede günde 50 bin maske üretiliyor

#Adıyaman#Maske Üretimi#Dumlupınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Lisede günde 50 bin maske üretiliyor

Dumlupınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bünyesine kattığı otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim kapasitesini artırdı.

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla alınan makineyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgın sürecine katkıda bulunuluyor. Günde yaklaşık 50 bin adet üretilen maskeler, kentte kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılıyor. Dumlupınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Bulgu, atölyelerinde otomatik ultrasonik maske makinesiyle seri üretim yaptıklarını söyledi.

Okulda daha önce yarı otomatik makineyle çalıştıklarını aktaran Bulgu, "Daha önce 1500-2000 civarında maske üretiyorduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan yeni makineyle şimdi günde 30-50 bin arasında maske üretimi yapmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrencilerden Leyla Yağmur Aydın da okulda maske üreterek kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

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#Adıyaman#Maske Üretimi#Dumlupınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

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