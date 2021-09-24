Lise Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Liste Vardır? Türkiye'deki Lise Türleri..

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İyi bir lise eğitiminin iyi temeller üstüne kurulmuş olması gerekmektedir. Lise eğitiminde ilk bakılması gerekli olan başlıklardan biri de okulun eğitim felsefesidir. Okulun nasıl bir birey yetiştirmek istediği oldukça önemlidir. Bununla birlikte okulun, öğrencilerin üzerinde ne tür nitelikleri biriktirmek istediği, bu nitelikler ile öğrencinin ve ailesinin beklentilerinin uyuşup uyuşmadığı da önemli bir konudur.

Lise Nedir?

Lise, Türk eğitim sistemi içerisinde, sekiz senelik ilkokulu ve ortaokulu bitirmiş olan 14 ile18 yaşlarında bulunan öğrencileri, en az dört senelik bir eğitim ile yükseköğretime hazırlayabilen ortaöğretim kurumuna verilen isimdir. Türkiye içerisinde lise eğitimi, 2012 ile 2013 eğitim öğretim döneminden itibaren zorunlu olarak kabul edilmiştir.

Türkiye'de Lise Türleri Nelerdir?

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Türkiye içerisinde çok sayıda lise türü bulunmaktadır. Bu lise türlerinin her birinin birbirinden farklı özelliği ve işlevi bulunmaktadır. Her biri belirli bir yeteneğin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkiye'de yer alan lise türleri şu şekilde ifade edilmektedir:

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Akşam lisesi

Anadolu lisesi

Güzel sanatlar lisesi

Sosyal bilimler lisesi

Fen lisesi

İmam hatip lisesi

Çok programlı Anadolu lisesi

Spor lisesi

Mesleki Açık Öğretim Lisesi

Açık Öğretim Lisesi

Şeklinde sıralanmaktadır.

Liselerin Amaçları Nelerdir?

Orta dereceli olan genel öğretim kurumlarından oluşan okullardan birisi de lisedir. Liseler mevcut öğrencilerini, yükseköğrenime hazırlamakta olan okullardır. Liselerin pek çok amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Türkiye Cumhuriyetinin ahlakı benimsemiş olan ve olumlu nitelikteki bilim anlayışını kazanabilmiş, çalışkan, faydalı bir bireyi olarak yetişebilmesini

Müfredatı programlar ile saptanan ve aynı zamanda yükseköğrenimi izleyebilmek için gerekli olan bilgi ve kültür seviyesine ulaşmasını

Öğrencinin öğrendiği bilgileri uygulama alanında kullanabilme yollarını öğrenebilmesini ve ilerde meslek seçimi konusunda işini kolaylaştıracak surette kabiliyetlerinin geliştirilmesini

İyi alışkanlıklar ve yetenekler kazanmasını, ruhen ve bedenen sağlam olmasını sağlamaktır.

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Bu özellikleri amaç saymaktadır. Okul, bu amaçlara ulaşmak için öğretim ve eğitim yöntemlerinden, okul içerisinde yaratılıp yaşatılacak olan çalışma, iş, temizlik ve doğruluk konusundan, millî hayatın okulun iç hayatına ulaştırabilecek olayları ile telkinlerinden ve değerlerinden yararlanmaktadır. Bu amaçlara erişmek için öğretmenlerin öğrencilere örnek olmaları gerekmektedir.

Liseler içerisinde okutulan derslerin türleri ve konuları müfredat programları aracılığı ile saptanmaktadır. Her sınıfta derslere ayrılmış olan haftalık ders saatleri programda yer alan ders dağıtma çizelgesinin içinde gösterilmiştir. Öğretim işlerinin de bu çizelgeler ve programlar gereğince yürütülmesi zorunlu olmaktadır.

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Lise Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Lise dönemindeki öğrencilerin her şeyden önce daha sağlıklı ve güvenli bir lise ortamına gereksinimleri bulunmaktadır. Öğrenciler günün yaklaşık olarak sekiz saatini okul içerisinde geçirmektedir. Okulun konumu, erişilebilirliği ise lise seçimi konusunda dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin uzun zaman dilimi boyunca çok daha rahat edebilecekleri, güvenle zaman geçirebilecekleri fiziksel olanakların okul içerisinde mevcut olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

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Derslik, sanat atölyesi, laboratuvar ve konferans salonları gibi eğitsel nitelikteki etkinlik alanlarının yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Okulun temizlik, güvenlik ve yemekhane gibi destek birimlerinin mevcut olması gerekmektedir. İyi bir lise, her çeşit öğrencinin başarılı olabileceğine inanmalıdır. Lisenin ilk senelerinden başlayarak her öğrencinin akademik olan gelişimi kişisel olarak takip edilmelidir. Devamlı gelişim anlayışını benimseyerek mevcut öğrencilerine bireysel amaçlar vermelidir ve amaçlarına yönelik olarak başarı grafiği takip edilmelidir.