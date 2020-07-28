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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Lise tercihinde son gün yarın

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Lise tercihinde son gün yarın
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Sınav puanına göre öğrenci alan özel okulları tercih etmek isteyenler ve yerel yerleştirme tercihinde bulunacaklar için yarın son gün. Özel okullarda boş kalan kontenjanlar için yarın son kez serbest kayıt uygulanacak. Öğrenci ve velilerin öncelikli tercihi olan özel okulların çoğunda kontenjanlar doldu. Ancak 456 taban puanla alan Saint Joseph Fransız Lisesi  216 ek kontenjan açtı. Kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılacak. Ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanacak.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerel yerleştirme tercihleri için de yarın son gün. Sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle alacak okullar için tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona erecek. Resmi okullara yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Birinci nakil dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci nakil dönemi 17-21 Ağustos'ta olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. Adayların resmi okul yerleştirmeleri tarihinden sonra da özel okula kayıt yaptırması mümkün. Bir aday resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmeyip, özel okula kayıt yaptırmak isterse özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilecek.

BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ SERBEST KAYIT DÖNEMİ TABLOSU

 TABAN PUANBOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Kolej (Erkek)482Doldu
Koç Lisesi (Erkek) 4562
Koç Lisesi (Kız)4535
Özel Alman Lisesi 475Doldu
Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek)470Doldu
Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) 4671
Özel SEV Lisesi4575
İzmir Amerikan Koleji424Doldu
Saint Joseph Fransız Lisesi456216
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi445Doldu
Saint Benoit Fransız Lisesi 435Doldu
Saint Pulcherie Fransız Lisesi430Doldu
Saint Michel Fransız Lisesi 425Doldu
Tarsus Amerikan Koleji 404Doldu
St. Georg Avusturya Lisesi 430Doldu
Özel İtalyan Lisesi 4251
Galileo Galilei İtalyan Lisesi4108

 

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