Lise tercihinde son gün

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA

Yerel yerleştirme tercihleri için de bugün son gün. Sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle alacak okullar için tercih işlemleri bugün sona erecek. Resmi okullara yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Birinci nakil dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci nakil dönemi 17-21 Ağustos'ta olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. Adayların resmi okul yerleştirmeleri tarihinden sonra da özel okula kayıt yaptırması mümkün. Bir aday resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmeyip, özel okula kayıt yaptırmak isterse özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilecek.

BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ SERBEST KAYIT DÖNEMİ TABLOSU