MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLise tercihinde son gün
GeriEğitim Lise tercihinde son gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Lise tercihinde son gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lise tercihinde son gün
Abone Olgoogle-news

Sınav puanına göre öğrenci alan özel okulları tercih etmek isteyenler ve yerel yerleştirme tericihinde bulunacaklar için bugün son gün. Özel okullarda boş kalan kontenjanlar için bugün son kez serbest kayıt uygulanacak. Öğrenci ve velilerin öncelikli tercihi olan özel okulların çoğunda kontenjanlar doldu. Ancak 456 taban puanla alan Saint Joseph Fransız Lisesi 216 ek kontenjan açtı, bu kontenjan da kısa sürede doldu.. Kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılacak. Ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanacak.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerel yerleştirme tercihleri için de bugün son gün. Sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle alacak okullar için tercih işlemleri bugün sona erecek. Resmi okullara yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Birinci nakil dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci nakil dönemi 17-21 Ağustos'ta olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. Adayların resmi okul yerleştirmeleri tarihinden sonra da özel okula kayıt yaptırması mümkün. Bir aday resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmeyip, özel okula kayıt yaptırmak isterse özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilecek.

BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ SERBEST KAYIT DÖNEMİ TABLOSU

 TABAN PUANBOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Kolej (Erkek)482Doldu
Koç Lisesi (Erkek) 456Doldu
Koç Lisesi (Kız)453Doldu
Özel Alman Lisesi 475Doldu
Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek)470Doldu
Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) 467Doldu
Özel SEV Lisesi460Doldu
İzmir Amerikan Koleji424Doldu
Saint Joseph Fransız Lisesi456Doldu
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi444Doldu
Saint Benoit Fransız Lisesi 430Doldu
Saint Pulcherie Fransız Lisesi427Doldu
Saint Michel Fransız Lisesi 423Doldu
Tarsus Amerikan Koleji 404Doldu
St. Georg Avusturya Lisesi 430Doldu
Özel İtalyan Lisesi 415Doldu
Galileo Galilei İtalyan Lisesi410Doldu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle