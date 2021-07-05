Lise tercihi için 10 ipucu

1- YÜZDELİK DİLİMİNİZİ MERKEZE ALIN

Doğru tercih yapabilmek için yüzdelik dilimler esas alınmalı. MEB sınavla girilecek okullar için 10 tercih hakkı sunuyor. Yüzde 5’lik dilimdeki bir öğrenciyi örnek alırsak, yüzde 3’lük dilimden başlayarak yüzde 10’luk dilime kadar tercih yapabilir. Tercih listesindeki 10 okulun 3-4 tanesi yüzde 3’lük dilimden, 4 tanesi kendine yakın olan bölgelerden okullar yazılabilir. Son 2 tanesi ise kendi yüzdelik diliminden biraz daha aşağıda olan yerlerden oluşursa bu öğrenci açıkta kalmayacaktır. Stratejiniz, bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısından ve yüzde 30 altından tercih yapmak olmalı.

2- KARİYER HEDEFLERİNİZİ DÜŞÜNÜN

Tercih edeceğiniz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin.

3- OKULU GİDİP GÖRÜN, İYİ ARAŞTIRIN

Tercih etmek istediğiniz okulu mümkünse görün ve hakkında detaylı araştırma yapın. Sosyal medyada okulları takip edip, mezunların ve öğrencilerin okulla ilgili paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Okulla ilgili bildiğiniz her şey tercihlerin daha doğru olmasını sağlar.

4- TERCİHİNİZ GELECEĞE YÖNELİK OLSUN

Öğrencinin okumak istediği okul türü çok önemli. Eğer öğrenci üniversitede fen bölümlerinde okumayı düşünüyorsa, fen liseleri üzerinden tercih yapmalı. O yüzden gelecekte okumak istediğiniz alanı iyi belirleyip tercihinizi şimdiden ona göre yapın.

5- ULAŞIM OLANAKLARINI DEĞERLENDİRİN

Özellikle büyükşehirde ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmalı. Sadece çok istediğiniz için çok uzak bir bölgede tercih yapmak pek de doğru olmayacaktır. Dolayısıyla lokasyon olarak erişim kolaylığı olan okulları tercih etmekte fayda var.

6- OKULDA PANSİYON VAR MI, ARAŞTIRIN

Eğer başka bir il için tercih yapıyorsanız okulların pansiyon durumlarına mutlaka bakın. Pansiyonsuz bir okulu tercih listesine yazmak, okula yerleştirildiğinizde sizin için hayal kırıklığı yaratabilir. Okulun durumunu iyice öğrenin.

7- OKUL KİMİ ALIYOR DİKKAT EDİN

Okulun kız, erkek ya da karma eğitim yapıp yapmadığı da tercih listesinde dikkat edilecek başka bir nokta. Tercih yapılırken kime yönelik eğitim verdiğine ve kız, erkek puanlarına dikkat edin.

8- BAZI OKULLARDA HAZIRLIK OLABİLİR

Liselerin hazırlık sınıfları da dikkate alınmalı. Uzmanlar hazırlık sınıfı olan Anadolu liselerinin, köklü Anadolu liseleri olduğunun altını çiziyor. Dolayısıyla bu okulların nitelikleri yüksek. Tercih yaparken bu özelliği göz önünde bulundurun.

9- İSTEDİĞİNİZ YABANCI DİLE DİKKAT

Lise eğitiminin en önemli konularından biri de yabancı dil. Eğitim almak istediğiniz yabancı dil bilgisini kontrol edin. Aynı okul hem İngilizce hem de Almanca eğitim veriyor olabilir. Eğer İngilizce eğitim almak istiyorsanız, tercihlere Almanca bölümünü yazmayın.

10- LİSTEYE YENİ GİRMİŞ BİR OKUL...

Tercih robotunda bazı okulların karşısında yüzdelik dilim bilgisi yerine yıldız işareti var. Bunların bazıları yeni açılan okullar. Bazıları da geçen sene yüzdelik dilimi oluşmayan ya da bu yıl statü değiştiren okullar. Bu okulları tercih edecekseniz bulunduğu yerdeki eşdeğer okullara bakarak tercih yapın.

NASIL YAPILACAK

Adaylar, tercihleri, 5-16 Temmuz tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar e-Okul Sistemi üzerinden (https://e-okul.meb.gov.tr) veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne velisiyle birlikte başvurarak yapabilir. Tercihler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Ancak velinin ilgili ortaokul müdürlüğüne başvurup tercih bilgilerinizi imzalaması gerekiyor. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 nüsha çıktısı okul müdürlüklerince alınıp 1 nüshası okulda saklanacak. Diğer nüshası veliye verilecek. Veliler, düzeltme veya iptal işlemi için tercih süreleri içerisinde okul müdürlüklerine başvurabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

ADIM ADIM SİSTEM

- MEB’in internet sitesinde e-Okul’da açılmış olan Tercih Robotu’na girin.

- İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

- İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.

- Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu Liseleri)

- İl ve ilçe seçimlerini yapın.

- Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin.

- Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.

- Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.

- Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın. (Okulun teknik donanımı, salgın sürecinde öğrencilerine verdiği hizmet, okulun sizin okuldan beklentilerinize uygun olup olmadığı, okula ulaşım durumu...)

- Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp, imzalı çıktı alabilirsiniz.