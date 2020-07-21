Lise sona geçenlere destek kursu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları başladı. Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11’inci sınıftan 12’nci sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açıkortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için 20 Temmuz’da başlayan kurslar, 28 Ağustos'ta sona erecek. MEB'den illere gönderilen yazıda, kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulması istendi.

‘SINIFLARI BÖLDÜK’

Eğitim ve yetiştirme kurslarının verildiğiokullardan biri olan Ankara’daki Neriman Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Önder Gürbüz, salgın dolayısıyla hijyene büyük önem verdiklerini söyledi. Sınıfların sürekli temizlendiği ve havalandırıldığını belirten Gürbüz, "Öğrencilerin sınıfa girerken ateşleri ölçülüyor, dezenfeksiyon uygulaması yapılıp sınıflara giriyorlar. Ders sırasında öğretmen ve öğrenciler maskeli oluyor. Geçen yıl sınıflarda 24 öğrenci oluyordu, bu sene pandemiden dolayı 10-12 arasında ayarladık. Sınıfları böldük. Ayrıca geçen yıl 60 olan kursa başvuru sayısı, bu yıl 80'e çıktı. Kursa gelen öğrenciler de ders sırasında ve sonrasında maskelerini çıkarmıyor ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor” dedi.