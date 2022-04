Lise öğrencisinin kısa filmi Amerika yolunda

Haberin Devamı

16 yaşındaki Efe Batın Budak’ın çektiği kısa film, insanların bir gece orada bulunduktan sonra bağımlısı olduğu, hep aynı ezginin çalındığı popüler bir mekânda geçiyor. Sıradanlaşan hayatlara ironik bir bakış açısıyla yaklaşan Monoton adlı kısa film, Amerika’daki iki ayrı film festivalinden davet aldı. Budak’ın filmi, International Sessions By Lift-Off Global Network Official Selection ile First-Time Filmmaker Sessions By Lift-Off Global Network Official Selection Kısa Film Festivallerinde gösterilecek. Monoton, ayrıca Manisa Zeytin Dalı Kısa Film Yarışması’nda da Lise Kategorisinde finale kaldı.

SANATI SANAT İÇİN YAPIYORUM

İlerleyen yıllarda yönetmenlik ve senaryo alanında daha profesyonel işlere imza atmak istediğini söyleyen Efe Batın Budak, filmini hem sanat için hem de kendisi için yaptığını belirtti. Gelecekte Türkiye’de hukuk okumak istediğini söyleyen Budak, sinemanın da hep hayatının içinde olmasını istediğini söyledi. Budak’ın sinemaya olan ilgisi erken yaşlarda başlamış. Küçük yaşlardan itibaren sinemaya gitmeyi, film izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Budak, sonrasında ilgisinin tamamen herkesin bilmediği, sanat filmlerine doğru kaydığını anlattı. Budak, “filmleri izlerken bir süre sonra kendimce yorumlamaya başladım. Sonra madem bu kadar seviyorum neden kendi filmimi çekmiyorum diye düşündüm. Ayrıca izlediğim bir film de bana bu konuda ilham verdi. Ardından da bu fikir için işe koyuldum” dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANMAMAK AVANTAJI OLDU

Kısa filminin senaryosunu altı ayda yazdığını çekimlerin ise yaklaşık 5 ay sürdüğünü söyleyen Budak, sosyal medya kullanmadığı için arkadaşlarından çok sık tepki aldığını ama bu tepkilerin filmin konusunu belirlediğini söyleyen belirtti. Budak, “herkesin yaptığı şeyi neden ben de yapmak zorundayım ve neden hayatlarımız bu kadar sıradanlaştı diye düşündüm. Ve bu düşünce filmimin çıkış noktası oldu” dedi.

Budak’ın kısa filmi “Monoton”da hayatların sıradanlaşması 7 buçuk dakikada anlatılıyor. Film bir gece kulübünün tuvaletinde geçiyor. Gece kulübüne ilk kez gelenler içeride çalan müzikten ilk aşamada rahatsız olup daha sessiz bir yer olan tuvalete kaçıyor. Tuvalette ise filmdeki Mena karakteri, yeni gelenlerle sohbet edip onların da zamanla bu gece kulübüne kendisi gibi alışacağını ve bundan zevk alacağını anlatıyor. Çekim detayları hakkında Budak, “Okulun tuvaletinde çektik, çünkü senaryoya göre film ağırlıklı olarak tuvalette geçiyor. Okulda yatılı öğrenci olduğum için bu benim için daha kolay oldu. Arkadaşlarım da çekim sırasında bana destek oldular” dedi.