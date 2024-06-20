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Lise öğrencisi sporda cinsiyet eşitsizliğinin hikayesini yazdı

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#Görme Özürlüler Derneği#Aras Aydın#Spor
Lise öğrencisi sporda cinsiyet eşitsizliğinin hikayesini yazdı
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 10:11

Lise 3’üncü sınıf öğrencisi Aras Aydın, son zamanlarda artan sporda şiddet olayları ve spordaki cinsiyet eşitsizlikleri üzerine 'Yılmaz Koç' adlı bir kitap yazdı. Kitabın hikayesinde futbol antrenörü Yılmaz, mahallenin kız futbol takımını final maçına hazırlıyor. Ancak Yılmaz Koç kızlara kazanmayı değil yaptığın işi hakkıyla yapmanın ve başkalarına saygı duyarak mücadele etmenin önemini öğretiyor. Aras, 16 yaşında erkek bir öğrenci olarak kızların dünyasından bakarak toplumsal eşitlik için kaleme aldığı bu kitabın telifini ve satış gelirlerini de Görme Özürlüler Derneğine bağışlıyor.

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Aras Aydın, İzmir Amerikan Koleji 11’inci sınıf öğrencisi. Doktor bir ailenin tek çocuğu. Aras sayısalcı olsa da edebiyata olan ilgisi onu yazmaya yönlendirmiş. Asıl amacı ise 16 yaşında bir genç olarak toplumsal konularda farkındalık yaratmak. Bu amaçla 'Yılmaz Koç' kitabını yazdı. Kitapta mahallenin kız futbol takımında oynayan Eda’nın kazanma hırsının Yılmaz tarafından gerçek amaçlara dönüştürülme süreci anlatılıyor. Aras’a göre özellikle kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında eksikler var. Diğer bir konu ise günümüz gençliğinin azim ve şevkini kaybetmiş olması. “Bu ikisi hallolursa toplumdaki birçok sorun da bence düzelir” diyen Aras Aydın kitabını ve yazma hikayesini şöyle anlattı:

Lise öğrencisi sporda cinsiyet eşitsizliğinin hikayesini yazdı

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AMACIM SADECE MESAJIMI İLETMEK
“Okumayı öğrendiğimden beri kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumanın çok önemli olduğunu küçük yaşlarda öğrendim. Her zaman hikaye yazmayı çok severdim. Ancak son 6 aydır kitap yazma konusunda çok ciddi adımlar attım. Kendime yazar diyemiyorum, çok önemli ve değerli isimler var çünkü. Ben sadece kendimi açıklamak ve mesajımı iletebileceğim kadar çok kişiye iletmek istiyorum. Dedem öğretmendi. O da kitap yazardı. Özellikle ders kitapları. Ben de onun eğitimci kişiliği ve benimsediklerini genç kardeşlerime, yaşıtlarıma ve hatta saygıdeğer büyüklerime ulaştırmak isterim.

ASIL KAZANÇ KENDİ MUTLULUĞUMUZ
Kitabın adını veren Yılmaz koç, farazi bir isim. Kişinin yılmaması gerektiğini alt mesaj olarak verdiğim yorumlanabilir. Futbolcumuz Eda karakteri ise günümüzdeki ortalama bir genç. Asıl amacı kazanmak. Eda’nın başından geçenler ve turnuva serüveni açıkcası başarıya giden bir yolu temsil ediyor. Ancak sonunda kazanmıyorlar. Kupanın boş bir kase olduğunu ve asıl kazanmanın kendi mutluluğumuz olduğunu anlatmak istedim. Karşı takım şiddetle ve yanlış yollarla maçı kazanıyor. Hile ile kazanmanın ne kadar iç rahatlığı yok eden bir şey olduğunu vurguladım.

Lise öğrencisi sporda cinsiyet eşitsizliğinin hikayesini yazdı
İYİLİK EN ÇOK YAPANA YARAR
‘İyilik en çok yapana yarar’ der annem hep bana. O yüzden kitabın gelirlerinin görme engelliler derneğine gitmesini istedim. Bazen maddi gelirden daha çok kitapların bril alfabesinde olması, sesli kitaba dönmesi de eğitim için çok önemli. İnternet çağına çok uymadığım için kitapların en önemli kaynak olduğunu düşünüyorum. O yüzden kitabın mesajı kadın erkek eşitliği olsa da görme engellilerle ilgili bir kütüphaneye gitmesi benim için çok daha önemli. Yazmaya devam edeceğim. Çünkü mesajımı bir kişiye bile iletebiliyorsam. amacıma ulaşmışım demektir.”
Lise öğrencisi sporda cinsiyet eşitsizliğinin hikayesini yazdı
OKULUN VOLEYBOL TAKIMINDAYIM
Aynı zamanda ben okulun ‘he for she’ kulübünün başkanıyım. Kadın erkek eşitliği üzerine çalışan bir kulüp ve bu eşitlik mesajını topluma yaymak istiyorum. Genç nesili spora yakınlaştırmak için çalışmalar yapan okulumuzun spor komitesinin de başkanıyım. Voleybol takımının da üyesiyim, amerikan futbolu ve basketbol oynadım. Okul dışında da bir yardım kuruluşunda çalışıyorum. Bunların da etkisi kitapta vermek istediğim mesajı somutlaştırmamı sağladı.

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SOSYOLOJİ YA DA EKONOMİ EĞİTİMİ ALMAK İSTİYORUM
Arkadaşlarımdan çok güzel yorumlar aldım. Bu beni rahatlatan bir şey. Kimi insan film izler, ben de kitap yazmak istedim. Üniversitede matematik okumak istiyorum. Bunun yanında sosyoloji ya da ekonomi eğitimi de almak istiyorum. Eğitimde insanlarla iç içe olacağım çalışma alanlarını istiyorum. Kişileri psikoloji çözümlese de toplumun değerlerini ortaya sosyoloji çıkarır. Matematik yapabilen bir insanın her konuda başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden hedefim bu iki alan üzerine.

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#Görme Özürlüler Derneği#Aras Aydın#Spor

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