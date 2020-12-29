Lise öğrencisi milli sporculara yüzde yüz burs

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin ve sporcuların evi olduğunu belirten Kasapoğlu, daha önce vakıf üniversitelerinde sporcu bursu sözleşmesinin yapıldığını hatırlatarak çok güzel sonuçlar elde edildiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu “Sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor, bu çerçevede tabii ki okul, ders ve gerekli ölçüde vakit ayırma noktasında doğal olarak bir sıkıntı yaşıyor” diyerek şöyle konuştu:

“Bu sorunu ortadan kaldırmak, bu çerçevede 'Ben okula mı devam edeyim, spora mı devam edeyim', ikilemini bertaraf etmek noktasında başlatılan bu adım inşallah bugünkü sözleşmeyle birlikte daha farklı bir noktaya gelecek. Hem sporu hem eğitimi bu anlamda hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir şekilde yürümüş olacağız.

SPOR VE AKADEMİ BİR ARADA YÜRÜSÜN DİYE

Sporcular ve eğitim camiasıyla el ele vererek pek çok projeyi devam ettireceğiz. Eğitim uzun bir süreç, bu manada spor da uzun bir süreç. Sporun gereken noktaya ulaşmasında bir emek bir alın teri gerekiyor. Sporcularımızın çok erken yaşlardan hedefe ulaşacakları yaşlara kadar çok planlı programlı bir antrenman süreci yaşamaları gerekiyor. Bununla birlikte yine eğitim hayatında sporcunun başka hayallerini gerçekleştirme noktasında da bizlere görev düşüyor. Hem spora devam edip hem alanında otorite bir hekim, bir mühendis, bir avukat, bir işletmeci, bir ekonomist olması yönünde bu atmış olduğumuz adımlar çok önem taşıyor. Hem akademik anlamda hem ulusal ve uluslararası anlamda başarısıyla daha donanımlı sporcularla sporun daha aydınlık olacağına inancımız tam. Her zaman gençlerin yanındayız. İşte bugün Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı hep birlikte atacağız ve sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız. Bugün son derece mutluyuz. Son derece heyecanlıyız, sporcularımız için Türkiye'nin gençleri için heyecanlıyız. İnşallah sporumuz ve gençlerimiz adına çok daha önemli başarılara yürüdüğümüzü de son günlerde aldığımız müjdeli haberler bizlere gösteriyor."