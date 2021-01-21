Lise öğrencilerinden uluslararası makale başarısı

Fen, mühendislik ve teknoloji konularında öğrencilerin orijinal makalelerini kabul eden Avrupa’daki ilk hakemli yayınına adlarını yazdırmayı başaran Hisar Okulları öğrencileri, ‘Su sesiyle matematik fonksiyonu yazımı’ ve ‘Uzaktan eğitimde bağımsız planlama’ projeleriyle öne çıktı.

MÜZİK YETENEĞİNİ SAYISAL BİLGİYLE BİRLEŞTİRDİ

12'nci sınıf öğrencisi Yağmur A. çocukluğundan beri çaldığı piyano ile matematik ve fizik dallarına olan ilgisini birleştirerek yaratıcı bir projeye imza attı. Seslerin frekansları üzerine çalışan öğrenci, gerçekleştirdiği deney ile bardaklardaki belirli su seviyelerinin çıkarttıkları frekansları kullanarak tüm frekanslara uyarlanabilecek, su seviyesi cinsinden, bir fonksiyon yazdı. Öğrencinin yazdığı formül bir müzik enstrümanı tasarımına yardımcı olacak nitelikte.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU ANKETİ

Lise öğrencilerinin, pandemi döneminde Hisar Okulları’nda uygulanan uzaktan eğitim modeline karşı sergiledikleri tutumu inceleyen 12. Sınıf öğrencisi Lara N. akranlarıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin "ödevlerini zamanında tamamlama", "öğretmenleriyle iletişim", "okul kaynaklarına erişim" ve diğer "öğrenme etkinliklerini" inceleyen üç çevrimiçi anket sonucunda ortaya çıkan bulgular; lise öğrencilerinin Hisar Okulları’nın uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin olumlu bir tutum içinde olduklarına ve ev çalışmalarını kendilerine önerilen bireysel çalışma saatlerinden bağımsız olarak planlamak istediklerini ortaya koydu.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİ

Hisar Okulları Lise Müdürü Okan Uzelli şunları söyledi:

“Hisar Okulları anaokulundan lise son sınıfa kadar geçen öğrenim hayatında, çocukların gerçek potansiyelini keşfedip açığa çıkartma amacını taşıyor. İyi eğitimin vazgeçilmezlerinden birinin; öğrencilerin yatkın olduğu alanları erken yaşlarda belirleyerek, onları yaşama hazırlamak için olabildiğince çok fırsat sunmakta gizli olduğuna inanıyoruz. Okulumuzda bulunan Kültür ve Sanat Merkezi, Spor Alanları, İnovasyon Merkezi, Yazma Becerileri Merkezi, Bilgisayar ve Fen Laboratuvarları, Mekatronik Atölyesi, 'İdeaLab' atölyeleri, Multimedia Laboratuvarı ve Eureka Araştırma Laboratuvarı ile her öğrencimize kendini geliştirebileceği bilimsel veya sosyal bir alan sunuyoruz.”