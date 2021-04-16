Lise öğrencileri yüz yüze sınava gitmek istemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 16 Nisan’da yapılan açıklamada lise kademesinde 12’nci sınıflar dışında tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği duyuruldu. 3 Mayıs’ta başlayacak olan sınavlar ise yüz yüze yapılacak. Artan vaka sayılarından endişe duyan lise öğrencileri, sosyal medyada isteklerini ve tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Lise öğrencileri, bu kez İngilizce bir etiketle paylaşımlar yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu. #HearTheTurkishStudents etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla sınavların iptal olmasını talep eden öğrenciler, yaklaşık 4 saatte 120 binden fazla paylaşım yaptı.

#HearTheTurkishStudents (Türk öğrencilerin sesini duyun) etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Bu kadar vakada sınav yapılması doğru mu?

Vaka sayıları 60 bin iken sağlığımız riske girmesin, sınavlar iptal edilsin sayın bakanım

Kabinen beklentisi vakaların 2 haftada 30 bin civarı olması yönünde. Ama şu anda 30 bin vakaya inmek mümkün görünmüyor. Vakalar eğer 30 bin altına düşmezse yeni tedbirlerle beraber sınavlar da yapılmaz

Eğitim için gidemediğimiz okula sınav için gitmek istemiyoruz.