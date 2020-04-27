Lise öğrencileri için soru destek paketi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere destek sağlamak amacıyla 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini yayınladı. Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan ilk 'soru destek paketi', 9 Nisan’da yayınlanmıştı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1240’a ulaştı.

ÜNİTE BAZINDA DESTEK PAKETİ HAZIRLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:

“Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda verdiğimiz desteği sürekli artırmak için çalışıyoruz. Lise öğrencilerimiz için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayınlamıştık. Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır. Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakârca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.”

Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün //odsgm.meb.gov.tr uzantılı resmi internet adresinden erişilebiliyor.