Lise öğrencileri için ek sınav hakkı

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Millî Eğitim Bakanlığınca sınav hakkına ilişkin illere gönderilen yazıda 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına için öğrenci ve velilerden talepler geldiği belirtildi.

EK SINAV KASIM'DA

Bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak. Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere Kasım'da yapılmasına karar verildi. ak üzere Kasım'da yapılması karar verildi.