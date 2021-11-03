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Lise mezunlarına mesleki eğitim geliyor

#Mesleki Eğitim#Mahmut Özer#Lise Mezunları
Lise mezunlarına mesleki eğitim geliyor

Bakan Özer, kasım ayından itibaren lise mezunları ve üstü bir eğitimden mezun olanların mesleki eğitim merkezi tamamlama eğitimi programı alabileceklerini, bunun için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapıldığını bildirdi...

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ‘MEB 2022 yılı bütçesi’ sunumunda konuştu. Özer, özetle şunları ifade etti:

OKULA DEVAM ARTTI

“Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL. Bu bütçe ile 2022 yılında, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve böylece eğitimde kalitenin artırılması ana odağımız olacaktır. Okullara devam oranı COVID-19 salgını öncesindeki oranı aşmış durumda. Okullarımızda Elektronik Takip Sistemi’ni kurduk. Bu sistem ile her bir okuldaki aşı olma durumu, PCR testi yaptırması gereken kişiler, vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıflar gibi detaylı bilgileri anlık olarak takip edebiliyoruz. 850 bin sınıfın tamamında bu bilgileri takip edebiliyoruz.

KESİNTİSİZ SÜRECEK

Mevcut 850 bin dersliğin yüzde 56’sında öğrenci sayısı 25’in altındadır. 35’ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı ise yüzde 13,4’tür. Eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Üç yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye, dört yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’lere ve beş yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100’e çıkartmayı hedefliyoruz. Beş yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmaması Yüce Meclisimizin takdiridir.

MEVZUAT HAZIR

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Kasım ayı itibarıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Lise ve üstü bir eğitimden mezun olanların da istemeleri durumunda 6-7 ay gibi kısa süreli mesleki eğitim merkezi tamamlama eğitimi programı alabilmelerini sağlamak için gerekli mevzuat düzenlemesini tamamladık. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde sunulan hizmetlerin çeşitliliğini artırmak için ilk defa fizyoterapist alımına gittik.”

50 FARKLI ÜLKEDE 4 BİN 400 ÖĞRENCİ

2021’de 394 farklı alanda 750 yurt dışı kontenjan açılmıştır. Şu an 50 farklı ülkede 4 bin 400 öğrencimiz öğrenim görmektedir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 208 yükseköğretim kurumunda 8 milyonun üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir.  

200 BİNDEN FAZLA YABANCI ÖĞRENCİ

Yükseköğretim sistemimizdeki uluslararası öğrenci sayısı 182 farklı ülkeden 200 bini aşmaktadır. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa yükseköğretim alanında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’dan sonra beşinci sırada yer almıştır. 2021 içinde ÖSYM bünyesinde 43 sınav gerçekleştirilmiştir.” 

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#Mesleki Eğitim#Mahmut Özer#Lise Mezunları

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