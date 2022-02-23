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Lisansüstü nasıl yazılır? Lisansüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

#Eğitim#Sözlük#Lisansüstü
Lisansüstü nasıl yazılır Lisansüstü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı

Lisansüstü kelimesini gündelik hayatımızda bir muhabbet arasında, mülakata girdiğimizde ya da kullanmaya ihtiyaç duymuş olduğumuz her alanda kullanabiliyoruz. Fakat kullanmış olduğumuz bu kelimenin yazılışı nasıl olması gerektiği de önemli bir konudur. Lisansüstü nasıl yazılır? Lisansüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır detayları ile derledik.

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Lisansüstü, TDK'ya göre nasıl doğru yazılması gerekiyor bilinmesi gereken bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazılışı Lisansüstü şekilde olmalıdır.

 Lisansüstü Nasıl Yazılır?

 Lisansüstü kelimesini yazmaya kalktığımız zaman birçoğumuz bu kelimeyi hatalı şekilde yazdığı olabiliyor. Eğer ki kelimeyi Lisans ve üstü şekilde ayrı ayrı olarak yazmaya kalkarsanız yanlış yazmış olursunuz. Çünkü bu kelimenin en doğru halinin bitişik şekilde yazılması olacağını bilmelisiniz. Lisansüstü kelimesini bitişik bir halde yazarsanız hataya düşmemiş ve kelimeyi de en doğru haliyle kullanmaya başlamış olursunuz.

 Lisansüstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Lisansüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı mutlaka bilmeniz gereken önemli konulardan biridir. Çünkü yazıyı yazarken Türk Dil Kurumuna göre yazmanız gerekecektir. Türk Dil Kurumunun bu kelime ile ilgili olarak yazmanızı istediği en doğru yazım hali bitişik şekildedir. Yani Lisans ve üstü şekilde değil, Lisansüstü olarak kelimeyi yazmanız gerekecektir. Birleşik bir ad olarak ön plana çıkan bu kelimeyi yazarken de kesinlikle hata yapmamalı ve kelimeyi mutlaka birleşik şekilde yazmalısınız.

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#Eğitim#Sözlük#Lisansüstü

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