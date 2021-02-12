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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.02.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Lisansüstü eğitim programları yerleştirme sonuçları açıklandı

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Lisansüstü eğitim programları yerleştirme sonuçları açıklandı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi lisansüstü eğitim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıklandı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı. Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin bahar yarıyılı ders başlangıç tarihlerini de göz önünde bulundurarak gerekli belgelerle birlikte en geç 22 Şubat’a mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.

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