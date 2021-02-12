Lisansüstü eğitim programları yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı. Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin bahar yarıyılı ders başlangıç tarihlerini de göz önünde bulundurarak gerekli belgelerle birlikte en geç 22 Şubat’a mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekiyor.

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