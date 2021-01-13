İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), lisansüstü eğitim başvuruları başladı. Başvurular 5 Şubat’a kadar enstitu.iku.edu.tr adresinden online yapılabilecek. Lisansüstü eğitim programlarında ayrıca alternatif burs olanakları da bulunuyor. Lisans derecesini yeni alanlar, bir süre önce mezun olan ve şu anda çalışan ancak eğitimlerine devam etmek ve mesleki gelişimlerini ilerletmek isteyenler ile uzun yıllardan beri lisansüstü eğitim almak isteyenler için alternatif programlar sunan İKÜ, adaylara bu alanda burs imkânları sunuyor.

BURS OLANAKLARI

İstanbul Barosu üyelerine Özel Hukuk/Kamu Hukuku lisansüstü programlarında yüzde 25 indirim sunan üniversitenin, İstanbul ilinde görev yapan 657 sayılı devlet memuru kadrolarına tabi ve özel okullardaki kadrolu öğretmenler için ise yüzde 50 indirim olanağı bulunuyor. ALES ve lisans diploma notuna göre yüksek lisans ile doktorada yüzde 100’e varan başarı bursları bulunan üniversitenin lisansüstü eğitimde burs kriterleri şöyle:

- ALES puanı 85 ve üstü olup lisans diploma notu 3.50 ve üstü öğrenciler yüzde 100;

- ALES puanı 80 ve üstü olup lisans diploma notu 3.25 ve üstü adaylar yüzde 75;

- ALES puanı 75 ve üstü, lisans diploma notu 3.00 ve üstü olan adaylar yüzde 50 bursla yüksek lisans eğitimi alabiliyor.

İKÜ’de pandemi döneminde lisansüstü eğitim hizmetini kurumsal uzaktan öğretim çözümü CATS üzerinden sunduklarını belirten İKÜ Lisansüstü Eğitim Müdürü Prof. Dr. Tunç Mısırlıoğlu, dijital ortamda yüksek lisans ve doktora eğitim süreçlerini şöyle özetledi:

“Geçtiğimiz dokuz aylık süreçte öğrencilerimizin araştırma yapmayı, araştırma bulgularını ve fikirlerini nasıl organize edeceklerini öğrendikleri ve belirli konularla ilgili görüşlerini formüle edebildikleri, daha akademik cümleler kurdukları ve bunları yazılı hale getirebildikleri görüldü. Elbette bu süreç yavaş ve zor olabilir; ancak bir tür bedensel ve zihinsel egzersiz olarak öğrencilerin alışkanlıklarını değiştirebilir. Sonunda zihinsel gelişim, yaratıcılık, eleştirel-analitik düşünme, yenilikçilik, iletişim, duygusal zekâ ve problem çözme yetenekleri gibi becerileri gelişebilecektir. Bu beceriler, işverenlerin 21’inci yüzyılda mezunlardan giderek daha fazla talep ettiği unsurlar.”