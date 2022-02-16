Lirizm nedir, ne anlama gelir? Lirizm kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Türk ve dünya edebiyatında lirizm akımından etkilenen şairlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Ümit Yaşar Oğuzcan 2- Federico Garcia Lorca 3- Melih Cevdet Anday 4- Louis Aragon 5- İlhan Berk 6- Metin Eloğlu 7- Salvatore Quasimodo 8- Stephane Mallerme 9- Bedri Rahmi Eyüpoğlu 10- Ergin Günçe

Lirizm Nedir, Ne Anlama Gelir?

Düşünce ve izlenimlerden çok duyguların ön plana çıktığı şiir türüne lirizm adı verilir. Sapfo ve Homeros, dünya edebiyatında lirizm akımının öncüleri arasında yer alır. 17. yüzyılda ortaya çıkan romantizm akımı lirizmin gelişmesinde etkili olmuştur.

Divan şairleri tarafından kaleme alınan gazel, methiye, terkibi bent ve kaside türündeki şiirlerde de lirizmin etkileri görülür. Lirik şiirlerde mübalağa, teşbiğ-i beliği ve hüsn-ü tahlil gibi söz sanatları sık sık kullanılır. Modern edebiyatta ise lirik şiirlerin birçoğu serbest vezinle yazılır.

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Lirizm TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre lirizm kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Lir eşliğinde çalınıp söylenen şarkı

İkinci Anlamı: Genellikle aşk ve özlem gibi temaların işlendiği şiir türü

Lirizm Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Sadece birkaç şiirini okumuş olmama rağmen lirizm akımından etkilendiğini hemen anladım.

2- Dadaizm, II. Dünya savaşından sonra romantizm ve lirizm akımına tepki olarak doğmuştur.