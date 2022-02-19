Lirik şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Lirik şiir yazan önemli şairler

Lirik şiir türündeki diğer nazım biçimleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Mani 2- Koşma 3- Terciibent 4- Serbest şiir 5- Methiye 6- Fahriye
Lirik Şiir Nedir?
Şairin düşünce ve gözlemlerden çok duygularına ağırlık verdiği manzum eserlere lirik şiir denir. Bu türdeki şiirler hem beyitle hem kıtayla hem de serbest vezinle yazılabilir. Lirik şiirlerde ele alınan başlıca konular şunlardır. 1- Beşeri aşk / İlahi aşk 2- Sevgiliye duyulan özlem 3- Memleket Hasreti 4- Ayrılık acısı 5-Yalnızlık
Lirik Şiirin Özellikleri Nelerdir?
1- Lirik şiirler ilk kez Antik Yunan döneminde kaleme alınmıştır. Sapfo Homeros ve Pindaros Dönemin en ünlü şairleri arasında yer alır.
2- Lirik şiirlerde duygular ve izlenimler detaylı bir şekilde betimlenir. Şairlerin en çok kullandığı söz sanatları mübalağa, teşbih-i beliğ, tecahül-ü arif ve mecaz-ı mürseldir.
3- Geleneksel Türk edebiyatında kaleme alınan lirik şiirlerde hem ilahi hem de beşeri aşk sembolik bir dille anlatılmıştır. Gül aşık olunan sevgiliyi, bülbül ise sevgilisine kavuşamadığı için deli divaneye gönmüş aşığı simgeler. Bunun dışında Bezm- i alem Gülistan ve Vuslat gecesi imgeleri lirik şiirlerde kullanılır.
4- Lirik şiirlerde Aşık için kullanılan belli başlı terimler şunlardır:
1- Mecnun
2- Divane
3- Meczup
4- Şeyda
5- Modern Türk edebiyatında yazılan lirik şiirlerin geneli, kapalı bir üslup metaforik bir anlatım mevcuttur.
Lirik Şiir Yazan Önemli Şairler
A) Modern Türk Edebiyatın Lirik Şiir Yazan Önemli Şairler
1- Enis Batur
2- Metin Eloğlu
3- Turgut Uyar
4- İlhan Berk
5- Metin Eloğlu
6- Hüseyin Ferhat
7- İsmet Özel
8- Ahmet Erhan
9- Can Yücel
10- Lale Müldür
11- Behçet Necatigil
12- Melih Cevdet Anday
13- Fazıl Hüsnü Dağlarca
14- Ahmet Hamdi Tanpınar
15- Hilmi Yavuz
B) Geleneksel Türk edebiyatında Lirik Şiir Yazan Şairler
1- Fehim-İ Kadim
2- Nedim
3- Fuzuli
4- Şeyh Galip
5- Şeyhülislam Yahya Efendi
6- Ali Şir Nevai
7- Enderunlu Vasıf
8- Usuli
9- Yunus Emre
10- Bayburtlu Zihni
11- Harezmli Hafız
12- Sükkeri
13- Bağdatlı Ruhi
14- Naili
15- Niyazi Mısri
C) Dünya Edebiyatında Lirik Şiir Yazan Önemli Şairler
1- Alexander Pope
2- Federico Garcia Lorca
3- Luis de Leon
4- Ezra Pound
5- Louis Aragon
6- Lawrence Ferlinghetti
7- Yannis Ritsos
8- Sappho
9- Yorgos Seferis
10- William Shakespeare
11- John Milton
12- Walter Whitman
Lirik Şiir Örnekleri
1- Benim bir tepem vardı
Orada başladı çocukluğumun gökyüzü işgali
Ve büyüdüm ve boyum ermez artık oraya
Alın tepe tepe kullanın düşleri
Anonim
2- Ve bir kalp ağrısında bıraktım sevgilimi
Acının uzağında
Sevdanın tuzağında
Çok kişilik yalnızlıklarda
Gölgemden kaçarken gölgeme tutundum da
Bir kalp ağrısında unuttum sevgimi
Anonim
3- Senden gelen tek bir bakış yeter dağıtmaya
Kafamda dolaşan korkunç görüntüleri
Senin açtığından pencereden içeri dolaşan güneş
Yeter aydınlatmaya katran karası kalbimi
Louis Aragon
4- Avareler, felek-zedeler, bi-nevaları
Alemde bir muhabbet esiri gedalarız
Usuli