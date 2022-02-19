Lirik şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Lirik şiir yazan önemli şairler

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Lirik şiir türündeki diğer nazım biçimleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Mani 2- Koşma 3- Terciibent 4- Serbest şiir 5- Methiye 6- Fahriye

Lirik Şiir Nedir?

Şairin düşünce ve gözlemlerden çok duygularına ağırlık verdiği manzum eserlere lirik şiir denir. Bu türdeki şiirler hem beyitle hem kıtayla hem de serbest vezinle yazılabilir. Lirik şiirlerde ele alınan başlıca konular şunlardır. 1- Beşeri aşk / İlahi aşk 2- Sevgiliye duyulan özlem 3- Memleket Hasreti 4- Ayrılık acısı 5-Yalnızlık

Lirik Şiirin Özellikleri Nelerdir?

1- Lirik şiirler ilk kez Antik Yunan döneminde kaleme alınmıştır. Sapfo Homeros ve Pindaros Dönemin en ünlü şairleri arasında yer alır.

2- Lirik şiirlerde duygular ve izlenimler detaylı bir şekilde betimlenir. Şairlerin en çok kullandığı söz sanatları mübalağa, teşbih-i beliğ, tecahül-ü arif ve mecaz-ı mürseldir.

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3- Geleneksel Türk edebiyatında kaleme alınan lirik şiirlerde hem ilahi hem de beşeri aşk sembolik bir dille anlatılmıştır. Gül aşık olunan sevgiliyi, bülbül ise sevgilisine kavuşamadığı için deli divaneye gönmüş aşığı simgeler. Bunun dışında Bezm- i alem Gülistan ve Vuslat gecesi imgeleri lirik şiirlerde kullanılır.

4- Lirik şiirlerde Aşık için kullanılan belli başlı terimler şunlardır:

1- Mecnun

2- Divane

3- Meczup

4- Şeyda

5- Modern Türk edebiyatında yazılan lirik şiirlerin geneli, kapalı bir üslup metaforik bir anlatım mevcuttur.

Lirik Şiir Yazan Önemli Şairler

A) Modern Türk Edebiyatın Lirik Şiir Yazan Önemli Şairler

1- Enis Batur

2- Metin Eloğlu

3- Turgut Uyar

4- İlhan Berk

5- Metin Eloğlu

6- Hüseyin Ferhat

7- İsmet Özel

8- Ahmet Erhan

9- Can Yücel

10- Lale Müldür

11- Behçet Necatigil

12- Melih Cevdet Anday

13- Fazıl Hüsnü Dağlarca

14- Ahmet Hamdi Tanpınar

15- Hilmi Yavuz

B) Geleneksel Türk edebiyatında Lirik Şiir Yazan Şairler

1- Fehim-İ Kadim

2- Nedim

3- Fuzuli

4- Şeyh Galip

5- Şeyhülislam Yahya Efendi

6- Ali Şir Nevai

7- Enderunlu Vasıf

8- Usuli

9- Yunus Emre

10- Bayburtlu Zihni

11- Harezmli Hafız

12- Sükkeri

13- Bağdatlı Ruhi

14- Naili

15- Niyazi Mısri

C) Dünya Edebiyatında Lirik Şiir Yazan Önemli Şairler

1- Alexander Pope

2- Federico Garcia Lorca

3- Luis de Leon

4- Ezra Pound

5- Louis Aragon

6- Lawrence Ferlinghetti

7- Yannis Ritsos

8- Sappho

9- Yorgos Seferis

10- William Shakespeare

11- John Milton

12- Walter Whitman

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Lirik Şiir Örnekleri

1- Benim bir tepem vardı

Orada başladı çocukluğumun gökyüzü işgali

Ve büyüdüm ve boyum ermez artık oraya

Alın tepe tepe kullanın düşleri

Anonim

2- Ve bir kalp ağrısında bıraktım sevgilimi

Acının uzağında

Sevdanın tuzağında

Çok kişilik yalnızlıklarda

Gölgemden kaçarken gölgeme tutundum da

Bir kalp ağrısında unuttum sevgimi

Anonim

3- Senden gelen tek bir bakış yeter dağıtmaya

Kafamda dolaşan korkunç görüntüleri

Senin açtığından pencereden içeri dolaşan güneş

Yeter aydınlatmaya katran karası kalbimi

Louis Aragon

4- Avareler, felek-zedeler, bi-nevaları

Alemde bir muhabbet esiri gedalarız

Usuli