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Lirik şiir nedir, konusu ve özellikleri nelerdir? Lirik şiir temsilcileri ve örnekleri

#Eğitim#Araştırma#Lirik Şiir Nedir
Lirik şiir nedir, konusu ve özellikleri nelerdir Lirik şiir temsilcileri ve örnekleri

Yunanca kökenli bir sözcük olan lirik, ''lir'' sözcüğünden türetilmiştir. Antik Yunan döneminde lir eşliğinde okunan şarkılara lirik denirdi. Günümüzde ise düşünce ve izlenimlerden çok duyguların ön plana çıktığı şiirler lirik olarak nitelendirilir. Lirik şiir nedir, konusu ve özellikleri nelerdir? Sizin için temsilcileri ve örnek şiirlerle birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.

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Batı edebiyatında lirik şiir türleri şu şekilde sıralanabilir:1- Sone 2- Balad. Divan edebiyatı nazım şekilleri arasında yer alan gazel, kaside, tahmis ve terkibi bent de lirik şiirlere örnek olarak gösterilebilir.

 Lirik Şiir Nedir?

 İnsanın yaşamını ve iç dünyasını derinden etkileyen duyguların dile getirildiği coşkulu şiirlere lirik denir. Edebiyat tarihinde ilk lirik şiirleri M.Ö 7. yüzyılda yaşamış olan Sapfo yazmıştır.

 Lirik Şiir Konusu Nedir?

 Lirik şiirin konusunu ana hatlarıyla pozitif ve negatif duygular oluşturur.

 Pozitif duygular: Aşk, özlem, tutku, şefkat

 Negatif duygular: Kıskançlık, öfke, nefret

 Lirik Şiir Özellikleri Nelerdir?

 1- Lirik şiirler hem hece ölçüsüyle hem de vezinle yazılabilir.

 2- Bu tür şiirlerde mübalağa, tezat, tecahül-i arif ve hüsn-ü talil gibi söz sanatları sık sık kullanılır.

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 3- Lirik şiirlerde konu sınırlaması yoktur.

 4- Klasik Türk edebiyatında en eski lirik şiirler, halk edebiyatı şairleri tarafından kaleme alınmıştır. Güzelleme türündeki manzum eserler, lirik şiirlere örnek olarak gösterilebilir.

 5- Ozan, şiirinde duygularının yanı sıra izlenimlerine de yer verebilir.

 Lirik Şiir Temsilcileri

 A- Türk Edebiyatında Lirik Şiir Temsilcileri

  1. yüzyıldan günümüze kadar edebiyatımızda lirik şiir temsilcileri ve en bilinen şiirleri şu şekilde sıralanabilir

 1- Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı

 2- İsmet Özel - Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Resmin Arkasındaki Son Satırlar

 3- Edip Cansever - Yangın

 4- Ülkü Tamer - Ben Sana Teşekkür Ederim

 5- Cemal Süreya - Onlar İçin Minibüs Şarkısı

 6- Hilmi Yavuz - Ay Doğar

 7- Enis Akın - Öpünce Geçmez

 8- Metin Eloğlu - Günler Sonra

 9- Ece Ayhan - Kanto Ağacı

 10- Behçet Necatigil - Kırık Cam

 B- Dünya Edebiyatında Lirik Şiir Temsilcileri

 1- Louis Aragon

 2- Federico Garcia Lorca

 3- Charles Baudelaire

 4- Arthur Rimbaud

 5- Stephane Mallerme

 Lirik Şiir Örnekleri

 1- Sen gittin gideli kalbim darmaduman

 Kaç kez yıkıldı bu şehir

 kaç kez koptu tufan

 Sen gittin gideli dünya gözümde değil inan

 Kaç kez kırıldı kalbim

 Kaç şehir oldu viran

 Anonim

 Anlatılan duygular: Acı, hayal kırıklığı

 2- Üç kez seni seviyorum diye uyandım

 Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim

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 Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum

 İlhan Berk

 Anlatılan Duygular: Sevgi, aşk

 Divan Edebiyatından Lirik Şiir Örnekleri

 1- Gözlük tutarım görmeyeli ruy-ı nigarı

 Dört oldu gözüm, yol gözetir görmeye yâr-ı

 Anlatılan duygular: Özlem, hasret, beklenti

 Kastamonulu Şavur

 2- Şu yalan dünya benim deli gönlüm gibi viran olsa

 Ne cihan kalsa ortada ne can ne de hicran kalsa

 Aşk ki demirden bir dağı delip de boynuna asmak gibidir

 Herkes aşık olurdu sanıldığı kadar kolay olsa

 Taşlıcalı Yahya

 Anlatılan duygular: Aşk, boş vermişlik

 Batı Edebiyatından Lirik Şiir Örnekleri

 1- Güzeller güzeli o zambağa

 Benim bütün meylim, bütün çabam

 O beni sevmedikten sonra

 Neye yarar yaşamam?

 Heinrich Heine

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 Anlatılan duygular: Beğeni, aşk, ilgi

 2- Ben Tresias

 Tüm sancısını çektim, tüm acısını yaşadım

 Şu dünyada sergilenen manzaraların

 Ben ki Tebai surlarında oturup bekledim

 Ve arasında dolaştım en aşağılık yalancıların

 T.S ELIOT

 Anlatılan duygular: Tiksinti, bıkkınlık

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#Eğitim#Araştırma#Lirik Şiir Nedir

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