Lirik şiir nedir, konusu ve özellikleri nelerdir? Lirik şiir temsilcileri ve örnekleri

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Batı edebiyatında lirik şiir türleri şu şekilde sıralanabilir:1- Sone 2- Balad. Divan edebiyatı nazım şekilleri arasında yer alan gazel, kaside, tahmis ve terkibi bent de lirik şiirlere örnek olarak gösterilebilir.

Lirik Şiir Nedir?

İnsanın yaşamını ve iç dünyasını derinden etkileyen duyguların dile getirildiği coşkulu şiirlere lirik denir. Edebiyat tarihinde ilk lirik şiirleri M.Ö 7. yüzyılda yaşamış olan Sapfo yazmıştır.

Lirik Şiir Konusu Nedir?

Lirik şiirin konusunu ana hatlarıyla pozitif ve negatif duygular oluşturur.

Pozitif duygular: Aşk, özlem, tutku, şefkat

Negatif duygular: Kıskançlık, öfke, nefret

Lirik Şiir Özellikleri Nelerdir?

1- Lirik şiirler hem hece ölçüsüyle hem de vezinle yazılabilir.

2- Bu tür şiirlerde mübalağa, tezat, tecahül-i arif ve hüsn-ü talil gibi söz sanatları sık sık kullanılır.

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3- Lirik şiirlerde konu sınırlaması yoktur.

4- Klasik Türk edebiyatında en eski lirik şiirler, halk edebiyatı şairleri tarafından kaleme alınmıştır. Güzelleme türündeki manzum eserler, lirik şiirlere örnek olarak gösterilebilir.

5- Ozan, şiirinde duygularının yanı sıra izlenimlerine de yer verebilir.

Lirik Şiir Temsilcileri

A- Türk Edebiyatında Lirik Şiir Temsilcileri

yüzyıldan günümüze kadar edebiyatımızda lirik şiir temsilcileri ve en bilinen şiirleri şu şekilde sıralanabilir

1- Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı

2- İsmet Özel - Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Resmin Arkasındaki Son Satırlar

3- Edip Cansever - Yangın

4- Ülkü Tamer - Ben Sana Teşekkür Ederim

5- Cemal Süreya - Onlar İçin Minibüs Şarkısı

6- Hilmi Yavuz - Ay Doğar

7- Enis Akın - Öpünce Geçmez

8- Metin Eloğlu - Günler Sonra

9- Ece Ayhan - Kanto Ağacı

10- Behçet Necatigil - Kırık Cam

B- Dünya Edebiyatında Lirik Şiir Temsilcileri

1- Louis Aragon

2- Federico Garcia Lorca

3- Charles Baudelaire

4- Arthur Rimbaud

5- Stephane Mallerme

Lirik Şiir Örnekleri

1- Sen gittin gideli kalbim darmaduman

Kaç kez yıkıldı bu şehir

kaç kez koptu tufan

Sen gittin gideli dünya gözümde değil inan

Kaç kez kırıldı kalbim

Kaç şehir oldu viran

Anonim

Anlatılan duygular: Acı, hayal kırıklığı

2- Üç kez seni seviyorum diye uyandım

Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim

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Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum

İlhan Berk

Anlatılan Duygular: Sevgi, aşk

Divan Edebiyatından Lirik Şiir Örnekleri

1- Gözlük tutarım görmeyeli ruy-ı nigarı

Dört oldu gözüm, yol gözetir görmeye yâr-ı

Anlatılan duygular: Özlem, hasret, beklenti

Kastamonulu Şavur

2- Şu yalan dünya benim deli gönlüm gibi viran olsa

Ne cihan kalsa ortada ne can ne de hicran kalsa

Aşk ki demirden bir dağı delip de boynuna asmak gibidir

Herkes aşık olurdu sanıldığı kadar kolay olsa

Taşlıcalı Yahya

Anlatılan duygular: Aşk, boş vermişlik

Batı Edebiyatından Lirik Şiir Örnekleri

1- Güzeller güzeli o zambağa

Benim bütün meylim, bütün çabam

O beni sevmedikten sonra

Neye yarar yaşamam?

Heinrich Heine

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Anlatılan duygular: Beğeni, aşk, ilgi

2- Ben Tresias

Tüm sancısını çektim, tüm acısını yaşadım

Şu dünyada sergilenen manzaraların

Ben ki Tebai surlarında oturup bekledim

Ve arasında dolaştım en aşağılık yalancıların

T.S ELIOT

Anlatılan duygular: Tiksinti, bıkkınlık