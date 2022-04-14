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Lirik Anlatım Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Lirik Anlatım Biçimi Örnekleri Ve Cümleleri

Lirik Anlatım Nedir Ve Özellikleri Nelerdir Lirik Anlatım Biçimi Örnekleri Ve Cümleleri

Sözlük anlamı lir eşliğinde okunan şarkı anlamına gelen lirik kelimesi dilimize Yunancadan geçmiştir. 7. yüzyıldan itibaren bu kelime hem manzum hem de mensur (düz yazı) eserler için kullanılmaya başlanmıştır. Düşünce ve gözlemlerden çok duyguların ön plana çıktığı anlatım biçimine lirik denir. Lirik anlatım nedir ve özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Türk edebiyatında lirik şirin temsilcileri: 1- Şeyh Galip 2- Metin Eloğlu

 3- Enver Gökçe 4- Muallim Naci 5- Turgut Uyar 6- İsmail Uyaroğlu 7- İlhan Berk

 8- Necati Bey 9- Hayali 10- Fehim-i Kadim 

 Dünya edebiyatında lirik şirin temsilcileri 1- Federico Garcia Lorca

 2- Paul Verlaine 3- Stephan Mallerme 4- Antoine De Sait Exupery

 5- Stevie Smith 6- Salvatore Quasimodo 7- Giovanti Santi 8- Luigi Pirandello

 9- Francesco Petrarca 10- 

 Lirik Anlatım Nedir ve Özellikleri Nelerdir? 

 1- Öykü, roman ve anlatı türündeki eserlerde de lirik anlatım ögelerinden faydalanılır. 

 2- Mantıktan ziyade hislerin ön plana çıktığı lirik anlatımda tanımlamalardan ve genel değerlendirmelerden kaçınılır. Yazar, eksiltili cümleler ve muğlak ifadeler kullanarak, metnin yorumlanmasını okurun hayal gücüne bırakır. 

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 3- Seci, (düzyazıda kafiye), lirik anlatımda en çok kullanılan söz sanatlarından biridir. 

 4- Genellikle, Tanrısal anlatım yerine birinci şahıs anlatımı tercih edilir. 

 5- Endişe, merak, şaşkınlık ve heyecan, aşk, tutku ve kıskançlık gibi duygular da lirik anlatımın temelini oluşturur. 

 6- Seci dışında en çok kullanılan söz sanatlarından bir diğeri mübalağadır. Yazar, hem anlatımı zenginleştirmek hem de okuru şaşırtmak için, her şeyi abartma eğilimindedir. 

 7- Lirik anlatımda sembollere ve metaforlara da yer verilir. 

 Lirik Anlatım Biçimi Örnekleri ve Cümleleri 

 A - Şiirde Lirik Anlatım Biçimi Örnekleri 

 1- Naili / Gazel 

 ''Olursun gayre hem dem bana dersin ahu zar etme

 Hilaf-ı resm-i ayine-i vefadır böyle kâr etme'' 

 2- Tomas Tranströmer / Yolculuk 

 Deniz düzeyi altındaki istasyonlarda

 Karanlığın haberleri satılırdı

 İnsanlar, hareket halinde, üzgün

 Saat kadranlarının altında, sessiz. 

 3- Robert Dresnos / Geceydi Gün 

 Yürüyüş bir güzel dinlendirdi de bizi

 Oturmayı göze aldık.

 Sonra uyandığımızda gözlerimiz kapandı

 ve şafak gecenin kovalarını boşalttı üstümüze

 Yağmur bizi kuruttu. 

 4- Enveri / Divanı 

 Çeşme-i hayvana gönül akıtmayan

 Kimseler bu dünyaya hayvan gelir hayvan geçer 

 Enveri'ye devr-i hüsnünde nazar kıl bir nazar

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 İki gözüm göz yumup açınca bu devran geçer 

 5- Elizabeth Bishop / Bir Yaz Düşü 

 Pek az gemi yanaşabiliyordu

 Rüzgar alan rıhtıma

 İki dev, köyün delisi, bir cüce

 Tezgahın arkasında uyuklayan 

 Denizin kıyısında bir gemiydi ömrüm

 Yarısı gerçek yarısı hayal

 Gemiler birer ikişer uzaklaşırken

 Bir geçiş hızında dondu zaman 

 B- Düz Yazıda Lirik Anlatımı Biçimi Örnekleri 

 1- Aşk güneş olup sadece sevgilide doğmak, ay olup yalnız ve yalnız, sevgilinin gecesini aydınlatmaktır. 

 Anonim 

 2- Nasıl tumturaklı bir duygu bu böyle. Nasıl anlatsam, nasıl izah etsem de, bu açıklama karşı taraftan önce beni tatmin etse! Kalbim kaşınıyor! Anlıyor musun? Kalbim kaşınıyor! 

 Vladimir Nabokov - Cinnet 

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 3- Başka birinin bir zamanlar olduğu biri gibi olmak isterdim. 

 Peter Handke / Kaspar 

 4- Kayıtsızlık, söylenen ve fısıldanan her şeyi geçersiz kılıyor, tüm sembolleri, işaretleri, varsayımları ve olasılıkları ortadan kaldırıyor. Kayıtsızlık, bakıp da görmemeyi, sezip de hissetmemeyi, hayatın içinde olup da yaşamamayı beraberinde getiriyor. Sabırlısın, gel gör ki beklemeye tahammülün yok, özgürsün ama seçtiğin hiçbir şey seni tatmin etmiyor. 

 Georges Perec / Uyuyan Adam

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