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Lir Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? Lir Kuşu Özellikleri Ve Türleri Hakkında Bilgi

#Lir Kuşu#Kuş
Lir Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer Lir Kuşu Özellikleri Ve Türleri Hakkında Bilgi

Farklı ve sevilen bir kuş türü olan lir kuşunu birçok kişi bilmektedir. Ancak bu kuşu bilmeyen kişilerde bulunmaktadır. Lir kuşunun görünümü çok güzel olmakla birlikte ilgi çeken özellikleri vardır. Sizler için Lir kuşu nedir, nerede yaşar ve ne yer? Lir kuşu özellikleri ve türleri hakkında bilgiler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Lir kuşu son derece farklı bir yapıya sahiptir. Bu kuşun çok güzel renk ve desenleri olduğunu söyleyebiliriz. Lir kuşunun sülüne benzer yanları bulunmaktadır. Tabi sülünden farklı özelliklere sakil olduğu da dikkat çekmektedir. Lir kuşunu gören kişiler bu kuşa karşı büyük bir hayranlık duymaktadırlar.

 Lir Kuşu Nedir, Nerede Yaşar ve Ne Yer?

 Lir kuşu, güzel renk ve desenlere sahip olan çok dikkat çekici bir kuş türüne verilen isimdir. Bu kuş türünün büyük kahverengi sülüne benzediği görülmektedir. Kendine has özellikleri bulunmakla birlikte sevdiği alanlarda rahatça yaşamaktadır.

 Lir kuşlarının yetişkin olanlarında oldukça süslü bir kuyruk bulunmaktadır. Ayrıca lir kuşları kuyruğunu gösterdiği zaman lire benzemektedir. Bu yüzden bu kuşa lir kuşu adı verilmiştir.

 Lir, bir müzik aleti olarak bilinmektedir. Bu müzik aletinin tarihi M.Ö 9. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu müzik aleti telli ve ayaksızdır. Antik bir çalgı olduğunu bilmelisiniz. Lir kuşu da yaptığı hareketler ile bu müzik aletini andırmaktadır.

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 Lir kuşları yaşam alanı olarak genellikle nemli ormanları tercih etmektedirler. Özellikle Tazmanya bölgesinde bu kuşa sıkça rastlanılmaktadır. Lir kuşu daha çok Güney Doğunun Avusturya bölgesinin yerleşim yerlerine uzak alanlarında yaşamaktadır. Bu bölgeler lir kuşu için yaşam alanı olarak kullanılmaktadır.

 Lir Kuşu toprağı sever ve bu şekilde yaşamını sürdürür. Ancak geceleri ise ağaçlarda tüneyen bir hayvandır. Lir kuşları yaşadığı yeri kopya kolay terk etmez. Bu yüzden lir kuşlarını uzak yerlerde görmek çok zordur. Uzak yerlere gidecekleri zaman yine de yaşam alanlarına yakın noktaları tercih ederler.

 Lir kuşları beslenme olarak böcek ve tohumları sıklıkla tercih etmektedirler. Bunun yanı sıra örümcekler, solucanlar, çeşitli bitki kökleri ve çok sayıda böcek türü bu kuşun menüsünde yer almaktadır. Bu kuşlar yiyecek ararken ayakları ile yerleri karıştırırlar. Özellikle yerlerde bulunan yaprakları iyice karıştırarak besin ararlar. Genelde yalnız besin aramaya çıkan lir kuşları zaman zaman ise yan yana bu işi yaparlar.

 Lir Kuşu Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi

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 Lir kuşları yaşamları ve çeşitli özellikleri ile ilgi odağı olmayı başarmaktadır. Bu kuşların bilinen en önemli özellikleri taklit yeteneğine sahip olmalarıdır. Lir kuşları; köpek havlaması, araba motoru, yerel kuşlar ve daha birçok hayvan ve nesneyi taklit edebilmektedirler.

 - Lir kuşlarının kanatları kahverengi ve kırmızımsıdır. Bacakları, gagası ve ayakları ise siyahtır.

 - Lir kuşunun kuyruğu 80-100 cm arasında değişmektedir. Erkeklerin kuyruğu dişilere göre daha uzundur.

 - Lir kuşu muhteşem bir ses çıkarma özelliğine sahiptir. Özellikle çok sayıda kuş sesini aynı anda çıkarabilirler. Bu nedenle insanlar bu kuşun yerine çok sayıda kuşun çevrelerinde olduğunu düşünebilirler. Ancak sesleri yapan sadece bir lir kuşudur

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 - Lir kuşlarının eşsiz olan tüyleri telli bir çalgı gibidir. Ayrıca bu tüyler 2 yaşından sonra olgunlaşmaktadır.

- Lir kuşları örümcek, tohum, bitki kökleri, solucan ve bunlara benzer besinleri tüketirler.

- Lir kuşlarının üreme zamanı Nisan ve Ekim ayları olarak bilinmektedir. Yuvayı dişi lir kuşu tek başına yapmaktadır. Kuluçka süresi ise 6 hafta civarında sürer. Yavruyla ilgilenme görevi dişi kuşun görevidir. 2 aya ulaşan yavru yuvayı terk edebilir.

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