Lipton Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lipton Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Lipton Türkiye'de ve dünyada sevilerek tüketilen bir çay markasıdır. Çay içeceğinin çeşitli ve aromaları hallerini insanlara sunmaktadır. Bu yüzden birçok insanın damak zevkine hitap edebilmekte ve sıklıkla günlük yaşamımızda kullanmaktayız.

Lipton Hangi Ülkenin Markası ve Nerede Üretiliyor?

Lipton dünyada 110 adetin üzerindeki ülkede varlığını sürdürmektedir. Lipton Birleşik Krallık ve Hollanda merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan Unilever'e ait bir çay firmasıdır.

Genel merkezi ise sadece tek bir ülkede bulunmamaktadır. Büyük Britanya, İskoçya ve Glasgow liptonun genel merkezliğini paylaşmaktadır.

Lipton 1986 yılından bu yana Türkiye pazarında faaliyet göstermektedir. Rize ilinin Pazar ilçesinde bir fabrikada üretime geçilmiştir. 1994 senesinde de Artvin ilinin Arthavi ilçesinde ikinci fabrikasını kurarak üretimine devam etmiştir.

Lipton Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim ve Kısaca Tarihçesi

Lipton 1890 senesinde Glasgow, İskoçya'da kuruldu. Liptonu kuran ise Thomas Lipton'dur. Lipton da zaten ismini kurucusundan almaktadır.

Liptonun ürün türü çaydır. Sahibi ise Unilever olarak geçmektedir. Kuruluş yılı 1890 senesidir. Ana şirketleri arasında Unilever ile beraber PepsiCo yer almaktadır.

Orta Doğu, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde lipton popülerliğini korumaktadır.