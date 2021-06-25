Lipom Nedir Ve Neden Oluşur? Lipom (Yağ Bezesi) Belirtileri Ve Tedavisi

Lipom iyi ya da kötü huylu olabilen bir yağ bezeleridir. Genel olarak vücutta birikerek oluşur.

Lipom Nedir?

Vücutta oluşan yağ birikimlerinin deri altında yerleşip kapsül şeklinde sarılmasına lipom adı verilir. Basit tümör şekli olarak bilinen bu bezeler, genelde iyi huyludur ve de görüntü açısından da kişileri rahatsız etmesi dışında herhangi sağlık sorununa sebep olmaz.

Genelde en yaygın yüz, omuzlar, boyun, saç derisi, genital bölge, sırt bölgesinde oluşabilir. Çoğu yumuşak yapıya sahiptir. Bunun sebebi de deriyle tamamen bütünleşik yapıda olmamasıdır. Her yaştan kişide görülebilecek olan lipom çocuklarda çok seyrek görülür. Ağrıya neden olmazlar. Tüm hücreler gibi lipomda zamanla büyüyüp çoğalabilir.

Lipom Neden Olur?

Yağ bezelerinin yani lipomun oluşum nedeni tam bilinmemektedir. Ancak oluşma ihtimalini arttırdığı bilinmekte olan bazı hususlar vardır. Bunlar şu şekildedir.

Genetik yatkınlık,

Cildin darbe alması,

İlerleyen yaş,

Yüksek kolesterol,

Yüksek trigliserit düzeyleri,

Metabolik hastalıklar,

Sağlıksız bir şekilde beslenme,

İnsülin direnci,

Diyabet hastalığı,

Karaciğer hastalıkları ve

Obezite şeklinde bilinmektedir.

Lipom Belirtileri Nelerdir?

Yağ bezelerinin yani lipomun ilk ve de en karakteristik belirtisi ilgili bezenin geliştiği doku üzerinde meydana gelen şişlik olur. Bu şişlik yavaş ve de sürekli büyüyebilir. Farklı bölgelerde oluşabilen lipomlar vardır.

Yüz bölgesinde oluşan lipomlar (yağ bezeleri) genel olarak toplu iğne başı kadar büyüklükte birkaç milimetreye kadar da değişebilir. Ayrıca sırt ve ya boyun gibi bölgelerde meydana gelen şişlikler genelde daha büyük çaplı ve de daha derin olur. Yine yüz bölgesine görülmekte olan gözaltı yağ bezeleri ile birlikte göz kapağında yağ bezeleri oluşumunda bezenin renk olarak beyaz-sarı renklerde olması, üzerini de kaplayan derinin oldukça ince olması sebebiyle içerisindeki yağ kitlesinin de rahatlıkla görülebilmesi söz konusu olur.

Vücudun diğer kısımlarında oluşmakta olan derin yağ bezelerindeyse beze derinin alt kısımlarındaki katmanlarında yer aldığından dolayı da sadece şişlik hissedilir ve yağ tabakası dışarıdan kolay bir şekilde görülemez. Genellikle ağrıya da neden olmazlar. Ancak bezenin darbe alması durumunda, enfekte olması ya da kötü huylu olması durumunda yağ bezeleri zaman içinde ağrılara ve ya akıntılara neden olabilirler. Özellikle hızlı şekilde büyüme, kızarıklık, renk değişikliği ve şiddetli ağrı durumlarına da rastlanması halinde lipom cerrahi bazı girişimler yardımı ile çıkarılarak patolojik olarak incelemeye gönderilir.

Lipom Tedavisi Nasıl Olur?

Lipomların neredeyse %99’u iyi huylu olur ve de kanserleşme gibi bir eğilim göstermezler. Ancak özellikle yüz ve de boyun gibi vücudun çeşitli gözle görülür kısımlarında yer alan yağ bezeleri estetik olarak bazen hoş gözükmediği nedeniyle hastalarda rahatsızlığa sebep olur. Ayrıca sırt bölgesinde oluşan lipomlar sağlık açısından herhangi risk teşkil etmese dahi, arkaya yaslanma ya da sırt çantası kullanma gibi bazı durumlarda baskı altında kalır. Bu sebeple ağrıya yol açabilir.

Yağ bezeleri kendiliğinden ya da darbe alıp enfeksiyon gelişebilir. Böylece ağrı, kızarıklık ve ateş gibi durumlar görülebilir. Bu durumlarda da yağ bezesi aldırma işlemleri olarak bilinen basit cerrahi operasyon yardımı ile bezeler çıkartılmalıdır. Operasyon lokal anestezi şeklinde yapılır, genelde yarım saatten kısa süre içinde tamamlanır. Ayrıca hastanede kalmayı gerektirmez ve hastalar aynı gün çıkış yapar.