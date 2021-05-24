Lipoliz nedir ve ne işe yarar? Lipoliz nasıl yapılır ve uygulanır

Vücutta bulunan istenmeyen yağlardan kurtulmak için tercih edilmekte olan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En fazla tercih edilen yöntemlerden birisi de lipoliz olarak ifade edilebilir. Uygulanmakta olan yöntemlerden en etkilileri arasında yer alan lipoliz yöntemi çoğunlukla tercih edilmektedir. Lipoliz yöntemi ile vücutta bulunmakta olan üstelik diyet ve spor yapılmasına rağmen yakılmayan yağlardan kurtulmak hedeflenmektedir.

Lipoliz Nedir ve Ne İşe Yarar?

Lipoliz, vücutta bulunan bölgesel yağlardan kurtulmak için kullanılmakta olan etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Soğuk lipoliz ile vücutta biriken fazla yağların erimesi kolaylaşmaktadır. Vücudun her bölgesine ayrı ayrı uygulanmakta olan soğuk lipolizin, uygulandığı kişiye göre uygulama süresinde farklılık meydana gelebilmektedir. Bölgesel yağların sadece soğuk hava uygulanarak yakılmasını sağlayan soğuk lipoliz yöntemi acısız bir uygulama olduğu için tercih edilmektedir.

Soğuk lipoliz yöntemi ile vücutta kolay bir şekilde erimeyen yağların eritilmesi hedeflenmektedir. Özellikle hareketsiz kalan kalça, gıdı, karın, basen ve kol gibi bölgelerde biriken yağların acısız bir şekilde eritilmesi için yapılan bir işlemdir. Soğuk lipoliz uygulaması istenmeyen yağlardan kurtulmak için tercih edilen en etkili yöntemlerden birisidir.

Lipoliz Nasıl Yapılır ve Uygulanır?

Lipoliz uygulaması yaptıracak olan kişilerin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken noktalardan birisi güvenilir bir sağlık kuruluşu tercih etmeleri olacaktır. Lipoliz uygulaması sırasında oluşabilecek olan sorunların ortaya çıkmaması için de sağlık alanında bilgili kişiler tarafından uygulama yapılması gerekmektedir. Lipoliz vücutta bulunan bölgesel yağların yakılmasını hedeflediği için bölgesel olarak uygulanmaktadır. Soğuk lipoliz işlemi uygulanırken herhangi bir cerrahi işlem uygulaması yapılmamaktadır.

İlk olarak soğuk lipoliz uygulanacak olan bölgenin özel bir malzeme ile kaplanması gerekir. Sonrasında ise soğuk lipoliz uygulaması için özel bir cihaz ile vücuda soğuk hava uygulaması yapılır. Aynı gün içerisinde birden fazla bölgeye uygulama yapılması da mümkündür. Ancak soğuk lipoliz uygulamasından önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

Uygulama işlemi sırasında yağ dokusu dondurulur ve vakumlama yolu ile çekilir. Soğuk lipoliz işlemi ile vücutta bulunan ve istenmeyen yağların parçalanma işlemi gerçekleştirilir. Böylece hareketsiz bölgelerde biriken fazla yağlardan kurtularak hem daha sağlıklı hem de daha fit bir görünüm elde edebilirsiniz.

Lipoliz Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lipoliz işlemi, ilk olarak uygulanmaya başladığında vücutta bir gerginlik veya karıncalanma hissinin oluşması son derece normaldir. Ancak yanlış yapılan uygulamalar sonucunda ise vücutta bir takım belirtiler meydana gelebilir. Yanlış lipoliz uygulaması sonucunda vücutta kızarıklık ve morluklar meydana gelebilir. Lipoliz uygulaması yaptırmak için tercih edeceğiniz yerin güvenilir bir sağlık kuruluşu olmasına özen göstermeniz gerekir. Soğuk lipoliz uygulamasının tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de işlem sonrasında kişinin günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilmesidir.

Ancak lipoliz işleminin uygulanmasının sakıncalı olduğu bazı kişiler de bulunmaktadır.

Kalp ve damar rahatsızlığı olan kişilere ve kalp pili bulunan kişilere,

Şeker hastalarına,

Hamile veya emziren kişilere,

Cilt hastalıkları bulunan kişilere,

Kanser ve AIDS hastalarına,

Uygulama yapılacak olan bölgelerde yara izi bulunan kişilere,

Yüksek ateşi bulunan kişilere soğuk lipoliz uygulaması yapılması doğru değildir. Siz de doktorunuza danıştıktan sonra lipoliz uygulaması yaptırabilirsiniz.