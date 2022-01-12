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Limon meyve mi sebze mi?

#Araştırma#Limon#Limon Meyve Mi
Limon meyve mi sebze mi

Limon pek çok faydası ile tanınan bir besindir. Diş bakımında kullanılır ve iyi bir temizleyici olarak rol oynar. Cilt sağlığını korumada fayda sağlar. Ateşi düşürmeye yardımcı olur ve hazımsızlık gibi bağırsak sorunlarına iyi geldiği bilinir. C vitamini açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Yanık gibi cilt sorunlarının da önüne geçmede fayda sağlar. Çok fazla tüketildiği zaman içerisinde yer alan asitten dolayı mide rahatsızlığı meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı dozunda ve yeterli bir şekilde tüketmekte fayda vardır. Yemeklerde, salatalarda ve pek çok yerde kullanılabilen bu besin, bağışıklık sistemini güçlendirir. Mikropları kırmada çok etkili olduğu bilinmektedir ve bu sebepten dolayı grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarında bu besinin kullanılması önerilir. Bu besin ile alakalı olarak meyve mi yoksa sebze mi olduğuna dair tartışmalar her zaman söz konusu olmuştur. Limon sebze midir yoksa meyve midir tüm detayları ile derledik.

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Limon, zengin içeriğe sahip ürünlerden biri olarak bilinir. Bağışıklık koruyucu ve güçlendirici olarak da tanımlanabilir.

 Limon Meyve mi?

 Limon bir meyvedir. İçerisinde buldurduğu çekirdeklerden dolayı meyve niteliği kazanmaktadır.

 Limon Sebze mi?

 Bir besin ya da ürünün sebze olarak değerlendirilmesi için yapraklı, çekirdek bulundurmayan yapıya sahip olması gerektiği bilinir. Limonda yaprak ya da herhangi bir sap olmaması bilinir ancak limon içerisinde çekirdek bulunur. Bu sebepten dolayı limonu sebze olarak nitelendirmek doğru olmaz.

 

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#Araştırma#Limon#Limon Meyve Mi

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