Limon meyve mi sebze mi?

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Limon, zengin içeriğe sahip ürünlerden biri olarak bilinir. Bağışıklık koruyucu ve güçlendirici olarak da tanımlanabilir.

Limon Meyve mi?

Limon bir meyvedir. İçerisinde buldurduğu çekirdeklerden dolayı meyve niteliği kazanmaktadır.

Limon Sebze mi?

Bir besin ya da ürünün sebze olarak değerlendirilmesi için yapraklı, çekirdek bulundurmayan yapıya sahip olması gerektiği bilinir. Limonda yaprak ya da herhangi bir sap olmaması bilinir ancak limon içerisinde çekirdek bulunur. Bu sebepten dolayı limonu sebze olarak nitelendirmek doğru olmaz.