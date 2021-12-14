Limon hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Limon en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Limonun sofralarımıza gelme serüveni bir hayli zahmetlidir. Sarı renkli, bol sulu ve ekşi tadı olan limonu yetiştirmek için birçok yöntem ve teknik kullanılır. Bu yöntemlerden birisi de limonun doğru zamanda ve doğru bir şekilde toplanması gerektiğidir.

Limon Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Kış boyunca yapraklarını dökmeyen, yıl boyunca büyümeyi sürdürmekte olan, ufak bir ağaç olan limon ağacının meyvesine limon denir.

Limon ağacı her yıl belli mevsimlerde meyve vermektedir. Limonun genellikle olgunlaşma zamanı sonbahar ile ilkbahar mevsimleri arasındadır.

Limonlarda hasat dönemi bölgelere göre farklılık göstermektedir. Limonun sonbaharda başlayıp ilkbahar döneminde sona eren bir olgunlaşma süreci bulunmaktadır. Bu sebeple ilkbahar aylarında limon toplanabilir.

Limon En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

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Limon, genellikle aralık ayında sarı renkli, sulu ve ekşi tadına gelerek olgunlaşır. Olgunlaşan bu meyveleri kış boyunca taze bir şekilde market, manav ve pazar tezgahlarında kolaylıkla bulmak mümkündür.