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Limon hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Limon en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Limon hangi mevsimde yetişir ve toplanır Limon en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Limon, tıpkı portakal ve mandalina gibi turunçgiller sınıfına mensup olan bir meyvedir. Özellikle C vitamini bakımından zengin bir meyve olan limon insanlar tarafından günlük hayatta sıklıkla tükettiği besinlerden biridir. Bunun yanı sıra gıda, parfüm ve kozmetik alanında da kullanılan limonun hangi mevsimde yetiştiği gibi pek çok konu merak edilir. Limon hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Limon en taze hangi ayda markette olur ve bulunur tüm detaylarıyla derledik.

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Limonun sofralarımıza gelme serüveni bir hayli zahmetlidir. Sarı renkli, bol sulu ve ekşi tadı olan limonu yetiştirmek için birçok yöntem ve teknik kullanılır. Bu yöntemlerden birisi de limonun doğru zamanda ve doğru bir şekilde toplanması gerektiğidir.

 Limon Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Kış boyunca yapraklarını dökmeyen, yıl boyunca büyümeyi sürdürmekte olan, ufak bir ağaç olan limon ağacının meyvesine limon denir.

 Limon ağacı her yıl belli mevsimlerde meyve vermektedir. Limonun genellikle olgunlaşma zamanı sonbahar ile ilkbahar mevsimleri arasındadır.

 Limonlarda hasat dönemi bölgelere göre farklılık göstermektedir. Limonun sonbaharda başlayıp ilkbahar döneminde sona eren bir olgunlaşma süreci bulunmaktadır. Bu sebeple ilkbahar aylarında limon toplanabilir.

  Limon En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

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 Limon, genellikle aralık ayında sarı renkli, sulu ve ekşi tadına gelerek olgunlaşır. Olgunlaşan bu meyveleri kış boyunca taze bir şekilde market, manav ve pazar tezgahlarında kolaylıkla bulmak mümkündür.

 

 

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