Limon Çekirdeği Nasıl Ekilir, Nasıl Çimlenir? Limon Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Limon meyvesi, narenciye grubu içerisinde yer almaktadır. C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle evlerden eksik edilmez. Soğuk algınlığına iyi gelmesi ile bilinir. Salata ve çorbalara da çok yakışmaktadır. Bu meyve çekirdeğinden evde de yetiştirmek mümkündür.

Limon Çekirdeği Nasıl Ekilir, Nasıl Çimlenir?

Taze bir limon tercih edilerek ikiye bölünür ve dikkatli bir şekilde içerisindeki çekirdekleri çıkartılır.

Limon çekirdeği üzerinde bir kabuk tabakası bulunmaktadır. Bu tabaka bir bıçak yardımı ile tohuma zarar vermeden çıkarılmalıdır.

Dıştan bulunan bu kabuk son derece serttir. Bu da limon çekirdeğinin daha uzun sürede çimlenmesine neden olmaktadır. Bu sebeple limon çekirdeğindeki kabuğun çıkarılması son derece önemlidir.

Bu işlemin ardından bir miktar pamuk ile havlu kağıt ıslatılır. Soyulan çekirdekler bunların arasına konulur.

Bu pamuk ve ıslak havlu çekirdekler ile birlikte bir buzdolabı poşetine konulmalıdır. Sonrasında poşetin ağzı açılmayacak şekilde bağlanır.

Bu şekilde karanlıkta en az on gün bekletilmesi gerekmektedir. 10 gün sonunda kağıt havlu çıkarılır. Bu aşamada limon çekirdeklerinin filizlenmeye başladığını görebilirsiniz.

Filizlenmiş çekirdekler kök aşağıda yapraklar yukarıda olacak şekilde bir saksı içerisine alınmalıdır.

Filizler saksıya ekilirken çok derine ekilmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Limon çekirdeği yaklaşık 3 ya da 4 hafta içerisinde büyümeye başlar. Limon çekirdeği hızlı büyüyen bir tohumdur.

Limon Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Limon ağacı doğrudan güneş alan bir yere konulmamalıdır. Bunun yanında gün ışığı ve açık hava tam da limon ağaçlarına göredir. Bu nedenle ev ortamında limon ağacı yetiştirmeyi düşünüyorsanız balkon ideal bir ortam olacaktır.

Limon ağacı suyu seven bir ağaç türüdür. Fakat toprak hala ıslakken tekrar sulanmasına gerek yoktur. Toprağın kuru olup olmadığı kontrol edilerek sulanması gerekmektedir. Limon ağacının susuz kalmasını engellemek için toprağının sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde limon ağacınız güzel bir şekilde büyüyecek hatta meyve verecektir.