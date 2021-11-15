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Lilyum Çiçeği anlamı nedir? Lilyum Çiçeği neyi simgeler Ve İfade Eder

Lilyum Çiçeği anlamı nedir Lilyum Çiçeği neyi simgeler Ve İfade Eder

Doğanın bir parçası olduğunu zaman zaman unutan insan aslında tabiatla baş başa kaldığında ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu fark etmektedir. Modern yaşamın zorlu hayat şartları kişilerin doğadan uzaklaştırsa da bir buket çiçek, bir dal yaprak insanların monoton hayatına renk katabilmektedir. Çiçekler ise hayata renk katan doğanın mucizelerindendir. Pek çok çiçek türü vardır. Bilhassa lilyum çiçeği merak edilmektedir. İşte ilgiyle okuyacağınız lilyum çiçeği neyi ifade eder, anlamı nedir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Latince "liliaceae" olarak bilinen lilyum çiçeği zambakgiller familyasından güzel kokulu bir çiçektir. 

 Lilyum Çiçeği Anlamı Nedir? 

 Lilyum çiçeği ile zambak sıkça karıştırılmaktadır. Zambak ve lilyum çiçeğinin eynı çiçek olup olmadığı merak edilmektedir. Lilyum çiçeği zambakgiller familyasından olup çok sevilen bu çiçeğin 110 kadar değişik türü mevcuttur. Güzel kokusu ile dikkat çeken lilyum çiçeğinin anlamları ise renklerine göre farklılıklar göstermektedir. 

 Lilyum Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Çiçekler, hoş kokuları, rafine biçimleri ve birbirinden güzel renkleri ile ruha huzur ve mutluluk veren bir parça doğadır. Yüzyıllardır çeşitli eserlerde çiçeklere anlamlar yüklenmiş ve günümüze kadar gelen bu kadim bilgiler ışığında lilyum çiçeğinin de farklı anlamları olduğu bilinmektedir. Lilyum çiçeğinin anlamlarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır: 

Pembe lilyum: Pembe lilyum özellikle buketler ve çok güzel aranjmanlarda kullanılmaktadır. Hem çok güzel görünmesi ve hem de muhteşem kokusu ile sıklıkla tercih edilen pembe lilyum "sadakat ve şefkat"i simgelemektedir. Bu nedenle de pembe lilyum hem sevgiliye hem de anne, baba ve yakın bir dosta çok rahatlıkla gönderilebilir. 

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Sarı lilyum: Sarı lilyum çiçeğinin olağanüstü güzel bir kokusu vardır. Esasında ender bulunan bir çiçektir. Buketlerde çokça tercih edilir. Sarı lilyum "güven ve sevgi" gibi çok derin anlamları ifade eder. 

Turuncu lilyum: Kokusu ile büyüleyen bir başka lilyum da turuncu renkteki lilyum çiçeğidir. Turuncu lilyum çiçeği de ender bulunan bir çiçektir. Fakat buket ve aranjmaların en fazla talep gören çiçeklerindendir. Turuncu lilyumun anlamı ise "benim için özelsin"dir. 

Beyaz lilyum: Gzel kokulu, narin ve zarif bu çiçek "saflık ve temizlik" anlamını taşımaktadır.

 

 

 

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