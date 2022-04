Like 2. Ve 3. Hali Nedir? Like Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Like, İngilizce fiilinin Türkçe karşılığı sevmektir. İngilizce de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Like fiili düzenli fiillerden olduğu için tamamen değişmez. Zaman hallerine göre sadece ek alarak kullanılır.

Like 2. ve 3. Hali Nedir?

Sevmek anlamına gelen like fiili, 2. ve 3. zamanlarda ek almaktadır. Sadece zaman hallerinde değil kişi durumlarında da değişir. She, he ve ıt öznelerinin kullanımında like değil likes şeklinde kullanılır. Like fiili 2. hali liked şeklindedir. Like fiili 3. hali de liked şeklindedir. Olumsuz kullanımı ise didn't like olarak cümle içerisinde yer alır. Like fiilini soru içinde kullanmak istersek did like olarak kullanmamız gerekmektedir.

Like Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Like fiilini ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerde gösterdik. Like zaman halleri örnek cümleler şu şekildedir;



2. hali kullanımı; I liked she.

She didn't like pasta.



3. hali kullanımı; I have liked volleyball for 5 years.