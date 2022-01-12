Lifli besinler nelerdir ve ne işe yarar? Lifli yiyecekler kilo aldırır mı ya da zayıflatır mı

Haberin Devamı

Lifli gıdalar, her diyet listesinde mutlaka yer alması gereken ürünlerdir. Çünkü vücudun dengeli beslenmesi ve sağlığını koruması için gereklidir. Sağlığına dikkat etmek isteyen kişiler ya da diyet yapanlar bu gıdalar hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve onları tanıyarak doğru kullanmalıdır.

Lifli Besinler Nelerdir ve Ne İşe Yarar?

Lifli besinler, vücudun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerdir. Bu yüzden herkesin mutlaka tüketmesi gereken yiyecekler arasında yer alır. Lifli gıdalar arasında günlük hayatta sıkça karşılaştıklarımız şunlardır; tam tahıllı ekmek, makarna ve kahvaltılık gevrekler, kabuksuz patates, kuruyemişler ve tohumlar, nohut, bezelye ve kuru fasulye gibi baklagiller. Herkes tarafından bilinen bu lifli gıdaların yanı sıra bazı sebze ve meyvelerde de yüksek oranda lif bulunmaktadır. Bu ürünler ise şunlardır; elma ve narenciye meyveleri, karnabahar, havuç, mısır ve brokoli gibi sebzeler.

Haberin Devamı

Lifli besinler hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de bu gıdaların ne işe yaradığıdır. Lifli besinlerin en önemli özelliği bağırsak hareketlerini düzenlemesidir. Yani kabızlık durumunda dışkıyı daha yumuşak hale getirir, ishal durumunda da su tutma özelliği ile ishali giderir. Bağırsak sağlığına da iyi gelir. Ayrıca lifli besinler yüksek kolesterolü düşürme özelliğine sahiptir. Bunların yanı sıra kan şekerinin kontrolünü sağlar ve şeker hastaları için dengeleyicidir. İdeal kiloyu korumada yardımcı olur. Tok tutucu özelliği sayesinde daha az porsiyon ile tokluk hissi sağlar ve aşırı yemek tüketimini önler.

Lifli Yiyecekler Kilo Aldırır mı ya da Zayıflatır mı?

Lifli yiyecekler hakkında en çok merak edilen konu kiloya olan etkisidir. Çünkü çoğu diyet listesinde lifli gıdaları görürüz. Lifli yiyecekler, aslında kiloyu korumaya ve ideal kiloyu bulmaya yardımcı olur. Lifli yiyecekler kilo aldırmaz. Aksine kilo vermeye daha fazla yararı vardır. Bunun sebebi ise yüksek oranda doyuruculuğa sahip olmasıdır. Lifli gıdalardan, diğer gıdalara oranla daha az tüketmek daha doyurucudur. Bu yüzden kişiye verdiği tokluk hissi ile daha az yiyecek tüketimi sağlar. Bu sayede kişi daha az yemek yiyerek kilo verir.