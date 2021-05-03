Libya İç Savaşı Tarihi Ve Önemi Nedir? Libya İç Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Libya İç Savaşı, bir Kuzey Afrika ülkesi olan Libya' da önce hükumet ve lider Muammer Kaddafi' ye karşı gösterilerle başlamış devamında bir iç savaşa dönmüş olan savaştır.

Libya İç Savaşı Nedir? Libya İç Savaşının Tarihi? Kısaca Libya İç Savaşı Hakkında

Libya' da iç karışıklıklar ve protestolar 07 Şubat 2011 tarihinde başlamıştı. Libya İç Savaşı neticesinde lider Muammer Kaddafi öldürülmüştür. Geçici Ulusal Konsey ülkede kontrolü ele geçirmiştir. Yönetim de Geçici Ulusal Kongre' ye bırakılmıştır. Libya İç savaşında yaklaşık 4.000 insan kayıp olmuştur. 25.000 ile 30.000 arası da insan yaşamını yitirmiştir.

Libya İç Savaşının Tarafları Kimlerdir?

Libya İç Savaşında bir tarafta Muammer Kaddafi ve yaklaşık 20.000-40.000 askerden oluşan askeri birlikleri yer almaktaydı. Diğer tarafta isyancıların önderleri olan Mustafa Abdül Celil ve Mahmud Jebril. İsyancıların yaklaşık 17.000 civarında askerleri bulunmaktaydı. Libya İç Savaşının her ne kadar içerde tarafları bulunsa da başta BM olmak üzere yabancı devletler de bu iç savaşa bir şekilde taraf ve destekleyici pozisyona girmişlerdir:

l Günümüzde Libya üç parçaya bölünmüş durumdadır. BM tarafından tanınan başkent Trablusgarp' da bulunan "Ulusal Mutabakat Hükümeti" dir.

l Tobruk kentinde de Libya Ulusal Ordusu destekli "Temsilciler Meclisi" bulunmaktadır.

l İki siyasi yönetimi bulunan Libya' da yer yer çatışmalar da çıkaran başka yerel güçler de bulunmaktadır.

Libya İç Savaşı'nın birincil tarafları ülke içindeki bu gruplar olmuşken" Şafak Yolculuğu Operasyonu" ile BM önderliğinde fiilen bazı yabancı ülkeler de Libya'daki iç savaşa taraf olmuşlardır. Bu operasyon, ABD Afrika Komutanlığı komutasındaki General Carter Ham tarafından yürütülmüştür.

Libya İç Savaşının Nedenleri Nelerdir?

Libya' yı 1969 yılından itibaren kesintisiz yönetmiş olan Muammer Kaddafi'nin koltuğunu bırakmasını isteyen halk 2011 yılında ayaklanmıştır. Muammer Kaddafi'nin koltuğunu bırakmaya razı gelmemesi nedeniyle ülke iç çatışma, kargaşa ve iç savaşa sürüklenmiştir.07 Şubat 2011 tarihinde başlayan bu iç savaş Sirte'nin düşmesi ve Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle 20 Ekim 2011 tarihinde son ermiştir. Libya İç Savaşı'nın nedenleri arasında 2010 ile 2011 yılları arasında Arap dünyasını saran protestoların bir ayağı olarak kabul edilmektedir. 2011 yılındaki Mısır Devriminin de etkisinin olduğu kabul edilmektedir.

Libya İç Savaşının Sonuçları Nelerdir?

Libya İç Savaşı 15 Şubat 2011 tarihinde başlayan ve 23 Ekim 2011 tarihinde sona eren bir iç savaştır. Libya İç Savaşı'nın sonuçları şöyledir:

l Libya İç Savaşı "Geçici Ulusal Konsey" in kesin zaferi sona ermiştir.

l Uzun yıllar tek adam olarak iktidarda bulunan Muammer Kaddafi öldürülmüştür.

l Muammer Kaddafi taraftarları ve yandaşları bastırılmıştır.

l Libya'nın tamamından geçici Konsey Güçleri kontrolü ele geçirmiştir.

l Yönetim Genel Ulusal Kongre'ye devredilmiştir.

Libya İç Savaşının Önemi Nedir?

Libya İç Savaşı ile iyice yıpranan ve siyaseten üçe bölünen Libya tamamen güçsüz bir hale gelmiştir. Libya'nın bu bölünmüşlük durumu da dış ülkelerin müdahalesini ve taraf tutmasını kolaylaştırıcı bir durum yaratmaktadır. Libya İç Savaşına doğrudan müdahil olan yabancı devletler ve BM' in ülkeye ilgisinin sebebi petrol ve jeopolitik konumu sebebiyle olmuştur.

Libya İç Savaşı sonrasında var olan istikrarsızlığa rağmen Libya'nın ihracat hacminin %70'ini ham petrol oluşturmaktadır. Kaynaklara göre Libya konvansiyel petrol rezervleriyle dünyada 8.sırada bulunmaktadır.