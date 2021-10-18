Libya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Libya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Libya'nın ekonomisinde petrol rezervleri önemli bir yer tutar. 20'den fazla ülkeye petrol ihraç eden Libya'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

Libya Hangi Kıtada Yer Alır?

Resmi adı Libya Devleti olan ülke, Afrika kıtasında yer almaktadır.

Libya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzey Yarım Kürede bulunan Libya, batısında Mısır ve Sudan, güneyinde Çad ve Nijer, batısında ise Tunus ve Cezayir ile sınır komşusudur.

Libya Hangi Dine Mensup?

Libya İslam dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %95'i Müslümandır.

Libya Hangi Dili Konuşuyor?

Libya'nın resmi dili Arapçadır. Bunun dışında ülkede Berberice de yaygın olarak konuşulmaktadır.

Libya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Libya, diğer birçok İslam ülkesi gibi Arap alfabesini kullanıyor.

Libya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Libya'da Hz. Muhammed'in vefat ettiği yılı başlangıç yılı olarak kabul eden Muhammedi Takvim kullanılmaktadır.

Libya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Libya Dinarıdır.