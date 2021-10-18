Libya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Libya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata Ali Şansalan...Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok konuşulan karar ve hata! Ali Şansalan...#Trabzonspor
Covid-19da son durum belli oldu Vaka sayısında umutlandıran düşüşCovid-19'da son durum belli oldu! Vaka sayısında umutlandıran düşüş#Koronavirüs
Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata Futbolcular çılgına döndü...Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran hata! Futbolcular çılgına döndü...#Galatasaray
Trabzonspor zirveyi Fenerbahçeden 3 golle aldıTrabzonspor zirveyi Fenerbahçe'den 3 golle aldı#Trabzonspor
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ali Koçtan zehir zemberek açıklama Resmen bizi katlettilerAli Koç'tan zehir zemberek açıklama! "Resmen bizi katlettiler"#Fenerbahçe
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Hindistanda sel felaketi 18 kişi öldü... Onlarca kayıp varHindistan'da sel felaketi! 18 kişi öldü... Onlarca kayıp var#Hindistan
Fenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalana tepki varFenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalan'a tepki var#Fenerbahçe
Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...Bakan Soylu: Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek...#Süleyman Soylu
STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018 sahte çıktı Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018" sahte çıktı! "Mahkeme kararı iftiraları ortaya koydu"#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Galatasaraya tek gol yetti Bu sezon bir ilk...Galatasaray'a tek gol yetti! Bu sezon bir ilk...#Konyaspor
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Libya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Libya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Libya#Ülke#Kıta
Libya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Libya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Libya 2. Dünya Savaşının sona ermesinin ardından 10 Şubat 1947 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin başkenti aynı zamanda en büyük şehri olan Trablus'tur. 7. yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulan Trablus'un yüz ölçümü 40 bin kilometrekaredir. Libya'nın diğer büyük şehirleri ise sırasıyla Ez Zaviye, El Abrag, Zliten, Murzuk ve El Beyaz'dır. Libya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Libya'nın ekonomisinde petrol rezervleri önemli bir yer tutar. 20'den fazla ülkeye petrol ihraç eden Libya'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

 Libya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Resmi adı Libya Devleti olan ülke, Afrika kıtasında yer almaktadır.

 Libya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Yarım Kürede bulunan Libya, batısında Mısır ve Sudan, güneyinde Çad ve Nijer, batısında ise Tunus ve Cezayir ile sınır komşusudur.

 Libya Hangi Dine Mensup?

 Libya İslam dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %95'i Müslümandır.

 Libya Hangi Dili Konuşuyor?

 Libya'nın resmi dili Arapçadır. Bunun dışında ülkede Berberice de yaygın olarak konuşulmaktadır.

 Libya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Libya, diğer birçok İslam ülkesi gibi Arap alfabesini kullanıyor.

 Libya Hangi Takvimi Kullanıyor?

Haberin Devamı

 Libya'da Hz. Muhammed'in vefat ettiği yılı başlangıç yılı olarak kabul eden Muhammedi Takvim kullanılmaktadır.

 Libya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Libya Dinarıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Libya#Ülke#Kıta

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA