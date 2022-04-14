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Libra Hangi Burç? İngilizce'de Libra Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Libra Hangi Burç İngilizcede Libra Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Doğum tarihlerine göre herkesin sahip olduğu bir burç vardır. Libra burcu herkes tarafından duyulan ve anlamı araştırılan burçlar arasında yer alıyor. İngilizce olan libra kelimesinin Türkçe karşılığı kişilerce öğrenilmek isteniyor. İngilizce dilinde kullanılan libra sözcüğünün hangi burç olduğu bireylerin öğrenmek istediği bir konudur. Libra hangi burç? İngilizcede libra ne demek ve Türkçe anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Türkçe dilinde burçların isimleri, İngilizce dilinde farklı telaffuz ediliyor. Libra kelimesi de, bir burcu temsil eden bir kelimedir. Libra kelimesi İngilizce bir kelime olarak, terazi burcu anlamına geliyor. 

 Libra Hangi Burç? 

 Burçları merak eden kişilerin yaptığı bir takım araştırmalar vardır. İngilizce dilinde bulunan kelimelerin Türkçe karşılığıyla ilgili bazı araştırmalar yapılabiliyor. Burçların İngilizce karşılığını merak edenler, libra kelimesini de araştırabiliyor. Libra kelimesi, terazi burcunu ifade ediyor. 

 İngilizcede Libra Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizce sözcük türlerinden biri olan libra kelimesinin bir Türkçe karşılığı bulunuyor. Libra kelimesinin Türkçe karşılığı, terazi burcudur. Burç türleri arasında yer alan, bir burç türüdür.

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