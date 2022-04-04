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Li Sembolü Hangi Element? Li Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

Li Sembolü Hangi Element Li Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

Periyodik tablo üzerinden dünya yüzeyinde bulunan birçok farklı element öne çıkmaktadır. Üstelik bu elementler farklı özellikleri ve kısaltması eşliğinde periyodik tabloda yer alır. Peki Lİ sembolü hangi element? Lİ elementinin adı, özellikleri, elektron dizilimi ve yükseltgenme basamağı üzerine detayları derledik.

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Elementler tek ya da iki harf üzerinden periyodik tabloda kısaltma olarak ifade edilir. Bu bağlamda aynı zamanda Li sembolü üzerinden de 2 harfi ile ifade edilmiş bir element bulunmaktadır. 

 Lİ Sembolü Hangi Element? 

 Li sembolü periyodik tablo üzerinden lityum elementini göstermektedir. Temsil edilen bu element birçok farklı özelliği ile ön plana çıkar. 

 Lİ Elementinin Adı ve Özellikleri 

 Bu elementin adı lityum olarak ifade edilir. Aynı zamanda birçok farklı özelliği ile öne çıktığını söylemek mümkün. Bu element ayrıca gümüş beyaz bir renge sahip olması ile beraber, alkali metal grubunda yer alır. Standart koşullarda ise kütle olarak en hafif element olarak da bilinir. Ancak bununla beraber en katı metaldir. 

 Lİ Elementinin Elektron Dizilimi ve Yükselgenme Basamağı 

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 Lityum elementi konusunda merak edilen konular içerisinde elektron dizilimi gelir. Bu doğrultuda elektron dizilimi şu şekilde öne çıkar; 

 1s² 2s² 2p⁶ 

 Bu şekilde öne çıkan elektron dizilimi ile beraber Periyodik cetvelde yer alır. Aynı zamanda bu elementin yükseltgenme basamağı ise + 1 şeklinde ifade edilir. Bu rakamsal ifade ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılır.

 

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