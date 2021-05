LGS’ye sayılı günler kala ne yapmalı?

- Sınava hazırlık sürecinin son 10 gününü de doğru yönetmek önemli. Bu süreçte öğrenciler, öncelikle varsa konu eksiklerini tamamlamalı, daha sonra da bildiği konuların tekrarını yapmaya özen göstermeli. Sonra da bu konularla ilgili soru çözerek, konular pekiştirilebilir. Öncelikle artık öğrencilerin daha fazla deneme sınavlarına girmeleri gerekiyor. Bir program dahilinde hem branş denemelerini hem de tam denemeleri saat tutarak çözülmeli. Böylelikle öğrencilerin sınav heyecanını azalacaktır.

- MEB tarafından hazırlanan çalışma soruları ve örnek sorular destek paketinde yer alan sorular da mutlaka çözülmeli.

- Sınav gününe kadar fiziksel sağlığı bozabilecek futbol, basketbol gibi oyunlardan uzak durulmalı.

- Son hafta evde geçirmeli. Hafta sonu tatili, piknik gibi gün boyu dışarıda kalmanızı gerektiren faaliyetlerde bulunmamak öğrenci için faydalı olacaktır.

- Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, yemekler evde yenmeli.

- Bizler sessizlikte kolay öğreniyoruz. Ancak öğrendiklerimizi aktarırken sesten rahatsız olmuyoruz. Sınavda dışarıdan gelebilecek her türlü gürültü ve sese hazırlıklı olabilmek için evde deneme sınavı uygulaması yaparken sınavı evin normal yaşam alanında (diğer odada tv açık olabilir, telefon çalabilir, aile fertleri konuşabilir, pencere açık olabilir) uygulanmalı.

EBEVEYNLER GÜVEN VERİCİ TUTUM SERGİLEMELİ

- Sınava 10 gün kala ailenin olumsuz eleştirilerden ziyade yapıcı ve gücen verici cümleler ile çocukların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamalı.

- Ebeveynlerin tutumları öğrencilerin motivasyonlarını doğrudan etkilemektedir. Çocuğa duyulan sevginin sınava endeksli olmadığının mesajının doğru bir şekilde verilmesi gerekmektedir. “Biz bu süreçte neye ihtiyacın olursa olsun seni destekliyoruz ve yanındayız. Bu sınavda başarılı olmak geleceğin için önemli, biz de senin başarılı olmanı isteriz. Ama unutma ki, her zaman için ikinci bir yol vardır. Hayatının güzel olması için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Sen elinden geleni yap yeter” yaklaşımı sergilenmelidir.

- Öğrenciler unutmamalıdırlar ki; anne babalar her zaman doğru şekilde ifade edemeseler bile her zaman ve her koşulda çocukları için en iyisini isterler.

Yapıcı ve gücen verici bir tutum öğrencinin kendini rahat hissetmesini, stresini azaltmasını sağlayacaktır. “Başarılı olmak isteyen baskı altında da olur” gibi tanımlamalar kullanılmamalı.



Derya Kargılı

BU YIL YÜZDELİK DİLİMLER DEĞİŞİYOR

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

İki sınav arası 45 dakika süre olacak. Türkçe, Matematik, Fen derslerinin puanı 4 olacak ve doğru yapılan her soru 4 ile çarpılacak.TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil sorularının katsayıları ise 1 puan olacak. Bu sene kontenjanların azalmasından dolayı yüzdelik dilimler geçen yıla göre değişkenlik gösterecek.

Sınavda 8. Sınıfın tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Türkçe dersinden dil bilgisi sorularının sınavda yer almayacağı bakanlık tarafından açıklanmıştı.