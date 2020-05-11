LGS’ye hazırlanırken rutininizi bozmayın

Şu anda hem sınava hazırlanan öğrenciler hem de aileler oldukça zor bir dönemden geçiyor. Salgının gidişatına bağlı olarak sınav, 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler derse odaklanmada zorlanma ya da nasıl çalışacağını bilememe durumları yaşayabilir ve bunlardan dolayı kendilerini kötü hissedebilir. Burada vurgulanması gereken en önemli şey; şu an yaşanan üzüntü, öfke, huzursuzluk, endişe, yoğun stres, kaygı, korku gibi tüm duyguların hissedilmesinin oldukça normal olduğu. Çocuklarda normalden farklı ani değişiklikler, huzursuzluk hallerinin görülmesi, ağlamalar, öfkeye bağlı saldırganlıklar duyguların dışavurumu olarak yorumlanabilir. Onların duygusal zorlukları daha etkili ve sağlıklı bir biçimde atlatması ve sınava kadar olan zamanlarını çalışmalarına odaklanarak değerlendirmek için ebeveynlerin destek olması oldukça önemli.

YAŞADIĞI DUYGULAR HAKKINDA ÇOCUKLARLA KONUŞUN

Öncelikle çocukların deneyimledikleri duyguları görmezden gelmek ve bastırmak ders çalışmayı engelliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bastırılmış duyguların bireylerde bilişsel becerileri kilitlediğini gösteriyor. Bu nedenle yaşanan zorlu süreçlerde duyguları fark etmek, duyguları tanımlamak, duyguları ifade etmek, duyguları yönetme becerisini sağlar. Çocukların yaşadıkları hakkında onlarla konuşmak, nasıl hissettiklerini ifade etmelerine yardımcı olmak duygunun dışavurumunun sağlıklı bir biçimde olmasını sağlayacak ve çocukların içsel dünyalarında olanları anlamaya katkı sağlayacaktır.

BASKI KURACAK İFADELERDEN KAÇININ

Ebeveynlerin bu dönemde baskı kuracak ifadelerden kaçınması, şefkatle yaklaşmaları ve yanlarında olduğunu hatırlatmaları çocuklara kendilerini güvende hissettirir. Ayrıca ebeveynlerin kendi duygularını da fark etmesi gerekiyor. Anne-babasını kaygılı gören çocuklar bu duyguları kendi içlerine alabilir. Çocuklar kendilerini duygusal olarak güvende hissettiklerinde kaygı seviyeleri azalır ve bilişsel becerilerini tekrar üst seviyede kullanarak sınava yönelik çalışmalarına devam edebilir. Bu nedenle önce çocukların duygu geçişlerine eğilmek ve sonrasında ders çalışma konusunda planlamalar yapmak gerekiyor. Kaygı seviyeleri yüksek olan çocuklar için ev içinde yapılacak etkinlik ya da aktiviteler yararlı olabilir. Özellikle nefes egzersizleri, resim yapmak, fiziksel egzersizler sinir sisteminde oldukça etkili olduğundan yoğun duyguların azalmasına yardımcı olur. Bu süreçte ebeveynlerin katılımıyla gerçekleşen aktiviteler, çocuğun kendini yalnız hissetmesini engeller.

KÜÇÜK ÖDÜLLER MOTİVE EDEBİLİR

Günlük rutinler oluşturmak, ders çalışma planlamaları yapmak çocuklara motivasyonları konusunda destek olacaktır. Ders çalıştıkları alanları düzenlemek, çalışma konularını organize etmek zamanı işlevsel kullanmak adına önemli adımlar olabilir. Uyku düzenine dikkat etmek, yeterli uyumak ve beslenmeye dikkat etmek odaklanmayı arttıran etmenler arasında. Ders çalışma sırasında tamamladığı hedeflerde çocuğun kendine küçük ödüller koyması da motive edici bir uygulama olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için EBA TV’de hafta sonları yayınlanan ‘Sınava Özel Yayını’ hazırlandı. Sınavdan sorumlu oldukları konularla ilgili soru çözümlerinin gerçekleşeceği bu yayınları izleyerek kendilerini daha fazla geliştirmeleri de mümkün olacaktır. Dileyen öğrenci ve veliler bu yayının programına bakanlığın internet sayfasından ulaşabilir.

PROF. DR. HALİL EKŞİ KİMDİR?

1970 Rize-İkizdere doğumlu olan Prof. Dr. Halil Ekşi, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1987'de başladığı Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1992'de mezun oldu. 1998'de yüksek lisansı, 2001'de ise doktorasını tamamlayan Ekşi, 2005'in sonunda ‘Eğitim Psikolojisi’ alanında doçent unvanı kazandı. Prof. Dr. Ekşi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2006-2011 yılları arasında doçent unvanıyla çalıştı. Ekşi, 2011'de profesör unvanı aldı. Psikolojik perspektiften ahlak/moral gelişimi ve eğitimiyle manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanlık alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ekşi, Educational Sciences: Theory & Practice dergisinin baş editörlüğünü ve uluslararası bilimsel bir dergi olan Spiritual Psychology and Counseling (SPC) editörlük görevlerini sürdürüyor. Halil Ekşi’nin uluslararası birçok dergide yayımlanan makaleleri de bulunuyor.