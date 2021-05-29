LGS’ye günler kala 4 önemli ipucu

1- Etkili çalışma planları oluşturun: Çalışma düzeninizi kontrol ve takip edebilmek için kolayca görebileceğiniz yerde bir takvim bulundurun ya da dijital not uygulaması kullanın. Programı kontrol etmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırmak için öğrenme içeriklerine farklı renkler kullanın.

2- Konsantrasyonunuzu geliştirin: Her 50-60 dakikalık çalışma için 10-15 dakikalık aralar verin. Aralarda enerji almak için bir şeyler atıştırın, yürüyüşe çıkın ya da sevdiğiniz şarkıları dinleyin.

3- Kendinizi gözlemleyin ve öğrenmedeki yanlış davranışlarınızı olumluya çevirin: Günlük bir program yapın. Kendinizi izlemeyi sürdürürseniz, programı kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

4- Etkili performans değerlendirmesi yapın: Değerlendirmeyi daha net tutmak için öğrenme değerlendirme formları hazırlayın. Formu hazırlarken dikkat etmeniz gerekenlerse şöyle olmalı: Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyerek liste oluşturup günlük tutma rutininizi sürdürmek.

BU TAVSİYELER VELİLER İÇİN...

Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Müge Yüksel, velilere önemli tavsiyelerde bulundu:

Prof. Dr. Müge Yüksel

BASKI YAPMAYIN

Pandemi sürecinde elbette çocuklar bunaldı. Veliler bu konuyla ilgili bize danışıyorlar, biz de diyoruz ki “Beklentilerinizi baskı olarak yansıtmayın.” Çünkü baskı olunca çocuklarda farklı türlü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Stresin çocuklar üzerinde yarattığı birçok olumsuz etkiyi gözlemliyoruz. Düzenli çalışmak, psikolojik olarak daha dirençli olabilmek, duygularını kontrol edebilmek çok önemli.

MOTİVE EDİN

Aileler, çocuklarını motive edecek biçimde yanlarında olmalı. Özelikle son dönemlerde çocukla birlikte hareket edilmeli. Dershanede ve okulda son iki hafta gerçek zamanlı deneme sınavlarıyla geçer. Veliler, bu uygulamayı evde yapmak için çocuklarına yardımcı olabilirler.

KAPASİTESİNİ GÖRÜN

Herkes çocuğunun en iyi okullarda okumasını ister ama mutluluk bu mu acaba? Veliler, çocuklarını olduğu gibi kabul etmeli. Veli istiyor olabilir ancak çocuk bunu istiyor mu? Ya da çocuğun yeterli kabiliyeti var mı? Örneğin veliye göre başarı tıp okumak olabilir ancak öğrenciye göre konservatuvar okumaktır. Çocuğun kapasitesini görmek ve ona göre yol çizmek çok önemli.